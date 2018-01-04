量販尾牙 家電買1送1

家樂福Honeywell空氣清淨機HPA-200 APTW，因空汙受關注的話題商品，原價7990元、促銷價6880元，再享品牌滿3000元現折200元回饋。（家樂福提供）

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中國時報
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大潤發英國Gtech Multi Plus無線除蟎吸塵器，原價1萬990元，特價8990元。（大潤發提供）

才到2018年，量販店看準尾牙抽獎活動商機大，舉辦年度最大的家電促銷，家樂福預估，農曆年前1個月3C、家電的業績約可占1年近3成的比例，2月5日前辦「家電尾牙季」，上千種大、小家電買1送1起；愛買2月1日前有滿額送，預計共送3000萬元現金。

家樂福滿額抽 總獎值近300萬

期間在家樂福買4KUHD電視送1000元家電現金折價券、單品電冰箱任一台滿3萬元送2000元現金折價券、單筆購買指定10大品牌小家電滿3000元現折200元；還有史上最殺的指定小家電買6送1、買1送1，適合大量採購。2月底前買家電商品每滿5000元，有機會抽價值超過15萬元的「此生必去-阿拉斯加夢幻極光雙人遊」、台中福容飯店麗寶樂園票券等獎，總獎值近300萬元。

愛買指定小家電買8送1

愛買2月1日前尾牙檔期，指定小家電有買8送1團購促銷、優惠5.4折起；1月11日前電視買大送小，像是買LG 55吋4K液晶電視送西屋42吋液晶顯示器，買聲寶49吋4K電視則送市價5290元的Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA98RP。

期間愛買全館家電滿額送遠東商品禮券，滿5萬送1000、滿10萬送2200、滿15萬送3500、滿30萬送7500、滿50萬送1萬5000、滿100萬送3萬5000，預計共送3000萬元現金；且首次在1月11日前送每人6600元早鳥購物金，凡加入各店LINE@生活圈好友，憑手機LINE畫面可領電視、空調、Apple Mac筆電等滿額折價券。

大潤發觀察去年11、12月空汙加上低溫，電器業績增逾25％，高單價的清淨、除溼二合一功能的小家電買氣超旺，像是日、韓品牌LG PuriCare變頻清淨除溼機、Panasonic清淨除溼機、MITSUBISHI清淨除溼機，售價皆在1萬4000元起跳，每月平均都賣30台以上，尾牙前持續看好。

而一般中小企業較注重實用、CP值高的單品，且多以機車、電器為採購重點，包括吸塵器、電暖器等都是熱門選項；大潤發2月4日前「年終尾牙回饋大賞」，變頻冰箱、洗衣機、除溼機、冷氣機滿3000元折300元，40吋4K電視滿5000元折500元，單筆單品最高現折6000元。

(中國時報)

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