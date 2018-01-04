賓士科技論壇 預見未來車

2018年01月04日 04:10 中國時報 陳大任 報導

商店連上網變了成無人商店；家庭連上網成就了智慧家居，汽車連上網路之後會怎樣？

賓士昨（4）日舉辦科技論壇，議題聚焦在物聯網應用，現今汽車已經可以與手機聯結，透過網路提供遙控、監控等服務，而未來車輛還可以透過網路相互溝通，車禍的風險將大幅降低，交通也更有效率。

台灣賓士在今年車展展出的Concept EQ概念車，已預告未來的汽車生活，品牌全球企業諮詢服務事業群合夥人吳建宏於論壇說，自己從使用智慧揚聲器amazon echo之後，已享受極大的聲控便利性，「回不去了！」他又舉天貓去年底推出的「汽車自動販賣機」為例說，民眾用手機就能完成選擇、預約及取車的流程，享受3天的深度試駕，創造了另一種汽車銷售的模式。

吳建宏認為，未來汽車的聯網應用不只創新銷售模式，人們甚至也不必要買車、不用考駕照，藉由自駕車來就能達成移動的目的。不但節省了花費、時間，甚至降低了車禍風險，連帶整個環境也變得更友善（如停車格變少）。

台灣賓士表示，目前歐洲車主已可利用《Mercedes me connect》APP透過手機連結汽車，未來也將支援穿戴裝置，將可用來遙控、監控汽車，甚至取代鑰匙的功能，而2017出廠的E與S Class已內建有「Car-to-X」車輛相互溝通的功能，車車之間會傳送路況、車況，以提高交通效率。

(中國時報)