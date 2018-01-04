2018年01月04日 04:10 中國時報 陳小章

清晨醒來，不知自己身在何處，昨晚一夜沒有關《紅樓夢》的朗讀本，太虛幻境的故事在這個時候仍在我耳畔響著，窗外濃霧彌漫，看不清外面的世界。

我沒有馬上起床，閉著眼睛讓思緒慢慢清晰起來。今天是初五，香港春節假期昨天已經結束了，老爸也已經回番禺了，可我還不急著上班，多請了兩天假，就想留在東籬軒，留在自己的夢幻世界裡。

天上飄著細雨，把我原來要到海邊散步的想法打消了，於是徑直去了村裡的德勝餐廳吃早餐。到那與老闆娘和廚娘相互道了新年快樂，恭喜發財之後，還給了她們紅包，這應該算是本土文化吧。

我走到臨街最邊上的那張桌子坐下，不用看餐牌就叫了個我喜歡的番茄蛋厚多士早餐，帶奶茶的，二十四塊。然後打開帶來的書，是2014年諾貝爾文學獎得主莫迪亞諾的《戴眼鏡的女孩》，因為字體比較大，又有桑貝的插圖，讀起來很輕鬆。早餐來了，我還是忍不住邊吃邊看（雖然平時沒有這個習慣），吃完了還繼續看，一個小時就把整本書看完了。這是我所讀過莫迪亞諾的書裡面最短的一本。回憶，一如既往仍然是莫迪亞諾的主題，只是這一次的記憶是溫暖的，記憶的影像也是清晰的，除了沒有例外的巴黎記憶之外，還有紐約的記憶。

書是以戴眼鏡的女孩用第一人稱和回憶的口吻寫就的。

「我喜歡摘下眼鏡的感覺。眼前的一切朦朧得美麗起來，所有銳利的線條，人的分明輪廓，物的稜角邊緣，都消失了，代之以柔和的光暈；所有骯髒的細節也被稀釋，所有的聲音被過濾，漸漸低沉，漸漸溫和。」於是，書中摘下眼鏡的女孩就進入到她自己的夢境裡。

「戴上眼鏡，整個世界又回復到原來的堅硬、精確，正如它原本的樣子，一點不曾被歪曲的樣子。夢境煙消雲散了。」顯然，書中的女孩更喜歡摘下眼鏡、做夢的世界。她又說：「慢慢地，我就體會到戴眼鏡的好處了。只有我可以生活在兩個世界裡，一個清晰銳利，一個朦朧溫柔，進出就在一摘一戴這兩個簡單動作之間。」

莫迪亞諾把人生的現實與夢幻兩個世界，寓意成戴眼鏡和不戴眼鏡所看到的不同世界，非常生動和巧妙地勾勒出來。而作者又在篇幅不長的書中，把幾個活在他們自己編織的夢裡面的人物刻畫得唯妙唯肖，哪怕有些只有寥寥幾筆。但不管人們編織什麼樣的夢，用什麼樣的身分生活，莫迪亞諾讓戴眼鏡女孩的爸爸說：「我們永遠都是一個樣子。我們過去所有的，曾經有過的，會一直伴隨著我們，持續一生。」這讓我想到頭一天剛看過的達利那幅名畫《永恆的記憶》，畫中融化著的鐘錶，或掛在樹上，或流淌在桌子上，寓意著現實的時間是流動和不確定的，只有背景裡的，畫家童年記憶中的海灣岩石是堅實的，一如既往地存在著──至少在畫家的記憶裡。這，大概也是為什麼回憶永遠是莫迪亞諾小說的主題的原因吧。

寫得太好了！我心滿意足地把書合上。起身要走時，老闆娘還過來殷勤地打招呼：「走啦？下次再來。」感覺到她話裡的溫度，我點點頭，同時又掩飾不住讀完一本好書那種內心的興奮，近乎喜形於色。老闆娘肯定奇怪，我們今天做的早餐有什麼特別，讓此人如此忘形？我走出餐廳時想，這頓二十四塊錢的早餐實在是太值了！

回到東籬軒，我又忍不住再翻看《戴眼鏡的女孩》，邊看，邊漸漸回憶起童年那個戴眼鏡的女孩，那個戴眼鏡的自己。

因為我的兩隻眼睛的視力生來就不一樣，還沒上小學我就要戴一副眼鏡，醫生說可以矯正視力。我還真有過「眼前的一切朦朧」起來的經歷，不過並沒有「朦朧得美麗起來」的感覺。那是為了檢測視力，要放大瞳孔，視力檢查完了，但放大瞳孔的藥效還沒過，整個世界朦朧得一塌糊塗。雖然醫生讓我等藥效過了再走，但既然是我自己一個人來醫院（那個時候大人們都忙於「抓革命，促生產」），我自己就可以做主。貪玩如我，當然要抓緊時間回家玩啊（那時候經常停課，就算上課也沒有什麼功課）。再說了，有誰會喜歡在醫院多待呢？每一次，我都在醫生轉過身去之後，就馬上跌跌撞撞地從眼科醫院往家走。不過，通常走不了多遠就得停下來，因為實在看不清世界的模樣，更不要說那天旋地轉的難受勁。通常我會在馬路邊坐下來，閉著眼睛，聽著那個我看不見的世界。不過，更多的時候，我只聽見自己的心跳，看不見的世界，離我太遠，雖然，世界還是那個世界。我就坐在馬路邊，聽著周圍的車水馬龍，時不時打開眼睛瞄一瞄，直到眼前這個世界再一次清晰起來。

我也「喜歡摘下眼鏡的感覺」，但真的不是為了朦朧的美麗，而是為了要被人家認同。從小戴副眼鏡的我，一直被街道或學校裡的小孩認為是另類，冠以極為難聽的外號（到現在要我寫出來，我都覺得難為情）。一旦有個什麼爭執的，他們就會用這個來攻擊我。每當這個時候我就希望自己是個男孩，這樣我就可以給他們一拳，把他們的嘴給封住（看來，人都有暴力傾向）。當然，還有更簡單和文明的辦法，那就是把眼鏡摘了。只是當時的我還不知道，即使我把眼鏡摘下來，我所看到的世界和別人所看到的還是不一樣的。

後來我到了美國讀書。有一次，當眼科醫生的舅公給我檢查過眼睛之後，告訴我一個讓我震驚又難以置信的事實：我的眼睛沒有立體感！因為我不能同時用兩隻眼睛看一個物件，所以看不出物體的景深，也就是沒有立體感。天啊，這是真的嗎？舅公還告訴我：「你這眼睛不能開飛機。」還好，我沒有想過要當飛行員。不過，我所看的世界原來是和別人看的完全不一樣的！這對我來說實在是難以接受的，也因此我惶惶不安了好一陣子。雖然我一直無法相信這是真的，但如果這是個事實，卻能解開我的很多迷團。小時候外婆叫我幫她穿針，我手中的線硬是對不上針眼；打乒乓球時，明明覺得是對準了球才揮的拍，卻經常落空；看3D電影時，經常聽到旁邊的觀眾被逼真的立體效果嚇得驚叫，我卻無動於衷；凡此種種，我不得不開始接受自己的眼睛沒有立體感這樣一個事實。

我沒法看到的立體世界會是怎麼樣的呢？我不無遺憾地問自己。不過，反過來又想，與其說這是我與生俱來的缺憾，為什麼就不可以看成，這是我的天賦呢？也許我所看到的二維世界就是沒有別人眼裡的三維世界那麼複雜，因此，我比別人擁有一個更清明和更單純的世界。誰說不是呢？！

這時，東籬軒外面的霧更濃了，對出的海和對面的山全都被濃霧所遮蓋了。在東籬軒的我，內心卻像明鏡似的。

我又埋首看書。

「人生，敬你和我！」《戴眼鏡的女孩》全書就是以這句話結束的。看到這，我的第一反應就是，多麼睿智的一句話！只有互相尊敬，才會有和諧的人生。我馬上想到初二發生在旺角，以「捍衛本土文化」為由的暴力衝突事件。如果，他們看過這本書，記住這句話，也許就不會有流血事件的發生，我這樣想。何謂「本土文化」？誠然，不同的人會有不同的答案，就像每個人看到的世界都不同一樣。難道我可以因為我所看到的世界是平面的，就要把立體的世界砸扁了嗎？既然是「文化」之爭，又何須付諸武力？

「人生，敬你和我！」這句話除了在結尾，在書中也還出現過，而且根據情節描述，這是戴眼鏡女孩的爸爸經常說的一句話。顯然，這也是作者想要對讀者說的話，應該是全書的注腳。這讓我對自己對這句話的第一理解產生了動搖，這句話的意思應該沒有那麼簡單。我把書翻來覆去，仔細看這句話的上下文，想要找到真正的答案。但莫迪亞諾絕對是個模範作者，他的書是寫給模範讀者的，因此答案也只能由讀者自己去找。我感覺，這句話在中文裡面，更像是一句祝酒詞。我不禁問，這句話的原文到底是什麼樣的？法文如何？英文又如何？是「Life, to you and me！」嗎？

我突然想到最近看的，2015年諾貝爾文學獎得主斯維拉娜-亞歷塞維奇在《車諾比的悲鳴》裡講述一個個戰爭和核輻射殘酷而悲涼的故事時，其中一個受害者說過的一句話：「死亡是世界上最公平的事，沒有人逃得掉，地球帶走每一個人，──好人、壞人、罪人，除此之外，世界上就沒有公平的事了。」由此想來，「人生，敬你和我！」這句像祝酒詞的話，就有了更廣闊和更深刻的涵義。無論是誰的人生，你的、我的、他／她的，無論其與生俱來與眾有多麼不同，戴眼鏡的和不戴眼鏡的，無論其文化、生活背景與他人有多麼不同，無論人與人之間有再多不公平的事，我們每個人的人生都是值得慶賀的（因此，也是值得尊重的）！活著，已經不容易，更何況我們在香港，遠離戰爭和核輻射，這應該是莫大的福祉了。

窗外的濃霧慢慢地散去，東籬軒對面的海和山巒，一點一點地清晰起來。

(中國時報)