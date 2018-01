2018年01月04日 04:10 中國時報 陳小章

清晨醒來,不知自己身在何處,昨晚一夜沒有關《紅樓夢》的朗讀本,太虛幻境的故事在這個時候仍在我耳畔響著,窗外濃霧彌漫,看不清外面的世界。

我沒有馬上起床,閉著眼睛讓思緒慢慢清晰起來。今天是初五,香港春節假期昨天已經結束了,老爸也已經回番禺了,可我還不急著上班,多請了兩天假,就想留在東籬軒,留在自己的夢幻世界裡。

天上飄著細雨,把我原來要到海邊散步的想法打消了,於是徑直去了村裡的德勝餐廳吃早餐。到那與老闆娘和廚娘相互道了新年快樂,恭喜發財之後,還給了她們紅包,這應該算是本土文化吧。

我走到臨街最邊上的那張桌子坐下,不用看餐牌就叫了個我喜歡的番茄蛋厚多士早餐,帶奶茶的,二十四塊。然後打開帶來的書,是2014年諾貝爾文學獎得主莫迪亞諾的《戴眼鏡的女孩》,因為字體比較大,又有桑貝的插圖,讀起來很輕鬆。早餐來了,我還是忍不住邊吃邊看(雖然平時沒有這個習慣),吃完了還繼續看,一個小時就把整本書看完了。這是我所讀過莫迪亞諾的書裡面最短的一本。回憶,一如既往仍然是莫迪亞諾的主題,只是這一次的記憶是溫暖的,記憶的影像也是清晰的,除了沒有例外的巴黎記憶之外,還有紐約的記憶。

書是以戴眼鏡的女孩用第一人稱和回憶的口吻寫就的。

「我喜歡摘下眼鏡的感覺。眼前的一切朦朧得美麗起來,所有銳利的線條,人的分明輪廓,物的稜角邊緣,都消失了,代之以柔和的光暈;所有骯髒的細節也被稀釋,所有的聲音被過濾,漸漸低沉,漸漸溫和。」於是,書中摘下眼鏡的女孩就進入到她自己的夢境裡。

「戴上眼鏡,整個世界又回復到原來的堅硬、精確,正如它原本的樣子,一點不曾被歪曲的樣子。夢境煙消雲散了。」顯然,書中的女孩更喜歡摘下眼鏡、做夢的世界。她又說:「慢慢地,我就體會到戴眼鏡的好處了。只有我可以生活在兩個世界裡,一個清晰銳利,一個朦朧溫柔,進出就在一摘一戴這兩個簡單動作之間。」

莫迪亞諾把人生的現實與夢幻兩個世界,寓意成戴眼鏡和不戴眼鏡所看到的不同世界,非常生動和巧妙地勾勒出來。而作者又在篇幅不長的書中,把幾個活在他們自己編織的夢裡面的人物刻畫得唯妙唯肖,哪怕有些只有寥寥幾筆。但不管人們編織什麼樣的夢,用什麼樣的身分生活,莫迪亞諾讓戴眼鏡女孩的爸爸說:「我們永遠都是一個樣子。我們過去所有的,曾經有過的,會一直伴隨著我們,持續一生。」這讓我想到頭一天剛看過的達利那幅名畫《永恆的記憶》,畫中融化著的鐘錶,或掛在樹上,或流淌在桌子上,寓意著現實的時間是流動和不確定的,只有背景裡的,畫家童年記憶中的海灣岩石是堅實的,一如既往地存在著──至少在畫家的記憶裡。這,大概也是為什麼回憶永遠是莫迪亞諾小說的主題的原因吧。

寫得太好了!我心滿意足地把書合上。起身要走時,老闆娘還過來殷勤地打招呼:「走啦?下次再來。」感覺到她話裡的溫度,我點點頭,同時又掩飾不住讀完一本好書那種內心的興奮,近乎喜形於色。老闆娘肯定奇怪,我們今天做的早餐有什麼特別,讓此人如此忘形?我走出餐廳時想,這頓二十四塊錢的早餐實在是太值了!

回到東籬軒,我又忍不住再翻看《戴眼鏡的女孩》,邊看,邊漸漸回憶起童年那個戴眼鏡的女孩,那個戴眼鏡的自己。

因為我的兩隻眼睛的視力生來就不一樣,還沒上小學我就要戴一副眼鏡,醫生說可以矯正視力。我還真有過「眼前的一切朦朧」起來的經歷,不過並沒有「朦朧得美麗起來」的感覺。那是為了檢測視力,要放大瞳孔,視力檢查完了,但放大瞳孔的藥效還沒過,整個世界朦朧得一塌糊塗。雖然醫生讓我等藥效過了再走,但既然是我自己一個人來醫院(那個時候大人們都忙於「抓革命,促生產」),我自己就可以做主。貪玩如我,當然要抓緊時間回家玩啊(那時候經常停課,就算上課也沒有什麼功課)。再說了,有誰會喜歡在醫院多待呢?每一次,我都在醫生轉過身去之後,就馬上跌跌撞撞地從眼科醫院往家走。不過,通常走不了多遠就得停下來,因為實在看不清世界的模樣,更不要說那天旋地轉的難受勁。通常我會在馬路邊坐下來,閉著眼睛,聽著那個我看不見的世界。不過,更多的時候,我只聽見自己的心跳,看不見的世界,離我太遠,雖然,世界還是那個世界。我就坐在馬路邊,聽著周圍的車水馬龍,時不時打開眼睛瞄一瞄,直到眼前這個世界再一次清晰起來。

我也「喜歡摘下眼鏡的感覺」,但真的不是為了朦朧的美麗,而是為了要被人家認同。從小戴副眼鏡的我,一直被街道或學校裡的小孩認為是另類,冠以極為難聽的外號(到現在要我寫出來,我都覺得難為情)。一旦有個什麼爭執的,他們就會用這個來攻擊我。每當這個時候我就希望自己是個男孩,這樣我就可以給他們一拳,把他們的嘴給封住(看來,人都有暴力傾向)。當然,還有更簡單和文明的辦法,那就是把眼鏡摘了。只是當時的我還不知道,即使我把眼鏡摘下來,我所看到的世界和別人所看到的還是不一樣的。

後來我到了美國讀書。有一次,當眼科醫生的舅公給我檢查過眼睛之後,告訴我一個讓我震驚又難以置信的事實:我的眼睛沒有立體感!因為我不能同時用兩隻眼睛看一個物件,所以看不出物體的景深,也就是沒有立體感。天啊,這是真的嗎?舅公還告訴我:「你這眼睛不能開飛機。」還好,我沒有想過要當飛行員。不過,我所看的世界原來是和別人看的完全不一樣的!這對我來說實在是難以接受的,也因此我惶惶不安了好一陣子。雖然我一直無法相信這是真的,但如果這是個事實,卻能解開我的很多迷團。小時候外婆叫我幫她穿針,我手中的線硬是對不上針眼;打乒乓球時,明明覺得是對準了球才揮的拍,卻經常落空;看3D電影時,經常聽到旁邊的觀眾被逼真的立體效果嚇得驚叫,我卻無動於衷;凡此種種,我不得不開始接受自己的眼睛沒有立體感這樣一個事實。

我沒法看到的立體世界會是怎麼樣的呢?我不無遺憾地問自己。不過,反過來又想,與其說這是我與生俱來的缺憾,為什麼就不可以看成,這是我的天賦呢?也許我所看到的二維世界就是沒有別人眼裡的三維世界那麼複雜,因此,我比別人擁有一個更清明和更單純的世界。誰說不是呢?!

這時,東籬軒外面的霧更濃了,對出的海和對面的山全都被濃霧所遮蓋了。在東籬軒的我,內心卻像明鏡似的。

我又埋首看書。

「人生,敬你和我!」《戴眼鏡的女孩》全書就是以這句話結束的。看到這,我的第一反應就是,多麼睿智的一句話!只有互相尊敬,才會有和諧的人生。我馬上想到初二發生在旺角,以「捍衛本土文化」為由的暴力衝突事件。如果,他們看過這本書,記住這句話,也許就不會有流血事件的發生,我這樣想。何謂「本土文化」?誠然,不同的人會有不同的答案,就像每個人看到的世界都不同一樣。難道我可以因為我所看到的世界是平面的,就要把立體的世界砸扁了嗎?既然是「文化」之爭,又何須付諸武力?

「人生,敬你和我!」這句話除了在結尾,在書中也還出現過,而且根據情節描述,這是戴眼鏡女孩的爸爸經常說的一句話。顯然,這也是作者想要對讀者說的話,應該是全書的注腳。這讓我對自己對這句話的第一理解產生了動搖,這句話的意思應該沒有那麼簡單。我把書翻來覆去,仔細看這句話的上下文,想要找到真正的答案。但莫迪亞諾絕對是個模範作者,他的書是寫給模範讀者的,因此答案也只能由讀者自己去找。我感覺,這句話在中文裡面,更像是一句祝酒詞。我不禁問,這句話的原文到底是什麼樣的?法文如何?英文又如何?是「Life, to you and me!」嗎?

我突然想到最近看的,2015年諾貝爾文學獎得主斯維拉娜-亞歷塞維奇在《車諾比的悲鳴》裡講述一個個戰爭和核輻射殘酷而悲涼的故事時,其中一個受害者說過的一句話:「死亡是世界上最公平的事,沒有人逃得掉,地球帶走每一個人,──好人、壞人、罪人,除此之外,世界上就沒有公平的事了。」由此想來,「人生,敬你和我!」這句像祝酒詞的話,就有了更廣闊和更深刻的涵義。無論是誰的人生,你的、我的、他/她的,無論其與生俱來與眾有多麼不同,戴眼鏡的和不戴眼鏡的,無論其文化、生活背景與他人有多麼不同,無論人與人之間有再多不公平的事,我們每個人的人生都是值得慶賀的(因此,也是值得尊重的)!活著,已經不容易,更何況我們在香港,遠離戰爭和核輻射,這應該是莫大的福祉了。

窗外的濃霧慢慢地散去,東籬軒對面的海和山巒,一點一點地清晰起來。

