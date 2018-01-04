2018年01月04日 04:10 中國時報 袁瓊瓊

伯偉臉上還沾著泥土。嘴邊黏著泡沫，兩眼半張半闔。茅頭問：「虎哥，要不要送他去醫院？」

馬利這時也出來了。給吵醒了，一臉惺忪。她看到了在床上癱著的伯偉，不過並不緊張。這情況也看慣的，伯偉多少次爛醉的模樣，孩子們全看過。

她問：「他又喝掛了？」

茅頭說：「好像，掛了。」

馬利不動，靠在門框上。面無表情。就像沒聽到這話，或者這話對她沒有意義。

茅頭又說一遍：「馬利，你老爸好像，掛了啊。」

馬利說：我知道。你剛才說過了。

她人不動，仍舊站著，兩手環抱胸前。過一會，她說：「哥啊，那我下學期學費怎麼辦？」

藺虎說：「讓我想想。」他垂頭看著地上。好半天，問：「老頭他，有沒有辦什麼保險啥的？」

馬利回：「我怎麼知道。要真有這種事，也只有小進才知道。」想想又問：「你想，他會給自己買保險嗎？家裡錢都不夠用了。」

藺虎粗聲回話：我哪知道。他瞪住馬利：你要還想念書的話，最好希望他辦了保險。

馬利聳聳肩：「馬的。」一副放棄的表情。她到桌邊坐著。看到桌上菜還沒吃完，問茅頭：茅頭，你用的是哪雙？

茅頭指給她看。馬利挑了另一雙，挾起滷味來吃。

藺虎問：「那，小進呢？」

「我也不知道。我去給他買酒，回來的時候，爸和小進都不在了。」她又吃一口菜：「不過你可以去台生家看看，反正她除了那裡也沒地方去。」

屋裡有種奇異的放鬆的氣味。茅頭不知道是不是自己錯覺，雖然藺虎的鐵床上躺著個死人，這屋子裡卻意外的忽然明亮起來。而藺虎和馬利，並不像剛失去了親人。他覺得看見馬利嘴角浮現了隱隱的笑意，他不知道是不是他看錯，不過這兩兄妹對此完全不在意，的確是真的。或許這不合理，但是茅頭卻因之也感覺輕鬆起來。（待續）

(中國時報)