中研院PK台大幫！台大新校長今出爐

2018年01月05日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

中研院副院長周美吟

台大歷史系教授陳弱水

前國發會主委管中閔

台大電資學院院長陳銘憲

台大副校長張慶瑞

台大將於今晚確定新任校長當選人，本次選舉採取校務會議投票，過程宛如類普選。候選人為爭取各方支持，不只窮盡一切力量求表現，效法政治人物發表競選聲明，期間更傳出中研院人馬介入並對戰台大幫，以及學術界大老支持特定候選人，遴選過程有如一場政治大戲。有遴選委員感嘆，如此不只有損高教形象，更不利於治校。

5人競逐 宛如普選變政治大戲

回顧最初的8名候選人中，多位擁有中研院資歷，包含前中研院副院長王汎森、現任中研院副院長周美吟，及曾擔任前中研院院長李遠哲特助的台大歷史系教授陳弱水。另一批候選人則來自台大，包括台大副校長張慶瑞、前國發會主委管中閔、台大電資學院院長陳銘憲，及曾任資策會執行長的台大電機系教授吳瑞北；在中研院與台大兩大系統外，則有前清華大學副校長吳誠文。

不過王汎森、吳瑞北及吳誠文未獲三分之一以上的支持票數出局，確定由周美吟、陳弱水、管中閔、張慶瑞與陳銘憲進入決選。值得關注的是，本次台大校長選舉不只多名候選人出身中研院，中研院長廖俊智還擔任遴選委員會的委員。更弔詭的是，教育部選派的3席代表，其中1席原為高教司司長李彥儀，後改由中研院院士鄭淑珍出任。

候選人方面，周美吟現為中研院副院長，與廖俊智有主從關係，也獲李遠哲公開力挺；陳弱水也曾擔任李遠哲的親近下屬，可見中研院對本次遴選的影響力。一位不具名的遴選委員指出，台大校長選舉從去年6月吵到今天，不只對治校不利，也有傷整體高教形象。

紛擾半年 不利治校、傷及高教

面對中研院介入台大校長選舉的傳聞，長期關注高教發展的政大教授周祝瑛雖表示不清楚；不過她強調，中研院直屬總統府，財力雄厚，對國內高等教育、學術研究影響力很大，宛如「太上皇」，對大學人事應具有一定影響力。

至於被外界視為台大幫的張慶瑞、管中閔與陳銘憲3人，張慶瑞在前校長楊泮池任內被聘為副校長，並在楊下台後代理校長，校內人脈與行政資源豐厚，被認為最有可能坐上校長大位。管中閔曾任國發會主委，政黨色彩鮮明，能否出線備受關注。陳銘憲原不被看好，不料在校務會議推薦投票上拿到58張同意票跨過門檻，成為第3位過關的候選人，於是被視為大黑馬。

(中國時報)