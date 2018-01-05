限制廠商資格 拚加薪！投標公共工程 給薪至少3萬

行政院發言人徐國勇（中央社）

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中國時報
／台北報導
行政院發言人徐國勇建議，未來政府公共工程投標時，可以限制工人薪資不得低於3萬元。圖為高雄輕軌工人加緊趕工。（本報資料照片）

蔡英文總統日前表示「最低工資3萬元是我的夢想數字」，政府今年的目標是「解決低薪」。對此，行政院發言人徐國勇昨拋出一個新說法，未來政府公共工程投標時，可以限制工人薪資不得低於3萬元，希望由此推動，就像軍公教加薪3％，盼能藉此提升整體薪資水準。

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徐國勇新點子 有效嗎？

蔡英文總統元旦指出，多年來22K的低薪現象，讓年輕人覺得「有沒有就業都一樣」，也影響他們積極投入就業市場的態度；今年政府將致力解決低薪，未來企業如果加薪，可能參照國外作法，包括給予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等方式獎勵。

工程會副主委顏久榮說，蔡總統的指示「是一個很新的想法」，但工程會還沒有相關措施，或許可以由內部研議，擬定相關方案。

至於徐國勇的「將投標資格加上工人薪資不低於3萬元」的限制，顏久榮說：「這也是一種想法」，但需不需要修改《政府採購法》，還要再進一步研議。

工程會官員說，2015年馬政府執政時期，工程會已函示將「廠商企業社會責任指標」納入採購評選項目，甚至限制廠商給付履約勞工的薪資標準，要載明於招標文件，蔡總統解決低薪的構想，並沒有新意。

企業嘆「政策不接地氣」

國發會主委陳美伶則指出，目前還沒有具體方案，但行政院已邀請具經濟學術背景的國發會副主委邱俊榮、經濟部次長龔明鑫等官員，針對台灣低薪問題進行分析，預計下周一（8日）由行政院長賴清德、副院長施俊吉參與的政委會議時會進行報告與初步討論。

陳美伶認為，低薪是長期累積的問題，無法用特效藥，未來會以專案來討論。

至於政府擬要求營造工程公司參與政府標案，工人薪資需超過3萬元，企業界雖多持肯定態度，但仍感嘆「政策不接地氣」。

工地外勞都不只領3萬

商總理事長賴正鎰說，政府鼓勵加薪是好事，但多數從事工程的基層勞工做10幾天的薪資就超過3萬元。營造業發展基金會董事長陳煌銘表示，中工、榮工等中大型營造廠的行政人員、工程人員薪資絕對超過3萬元，就連參與標案的外勞加上食宿，月薪也都超過3萬元。

陳煌銘並說，低薪問題比較常見在服務業，如咖啡、餐飲店等。目前稍具規模的營造公司人員薪資不太可能低於3萬元，3萬月薪根本請不到人，中大型營造廠，更是每年為績優人員加薪，政府對民間企業的認知落差太大。

(中國時報)

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