新聞透視－從22K到30K 薪資緊箍咒又來了

2018年01月05日 04:10 中國時報 黃琮淵

蔡英文總統一句「最低工資3萬元是我的夢想數字」，府院開始量身定做，想辦法要讓蔡總統的夢想實現，但這種作法，充其量就是當年「22K政策」的2.0版，除了低薪的代名詞上調至30K，對解決低薪並無多大幫助。

2008年全球金融海嘯後，失業率飆高，馬政府隔年提出「96-99學年度大專畢業生至企業職場實習方案」，透過政府補助，進而讓參與的畢業生實領22K月薪，並期待企業能在政府提供的補助上再加碼，促進薪資合理化。

只不過辦公室裡的「有夢最美」，卻完全與職場現實脫節。教育部此舉，等於告訴有人力需求的企業們，大學生只值22K，政策造成反效果，導致原有更高薪資的職缺也都下修至22K，近10年「22K緊箍咒」就這麼綁住台灣的起薪水準。

蔡英文在野時，罵22K罵了8年，執政後的政策思維卻與馬政府時無異，尤其政府任意對薪資喊價已完全破壞自由化的企業薪資成本結構。從馬政府時代的22K演變成蔡政府的30K，表面上看來「成長」了8000元，但如同財政部長或金管會主委對股市喊話，不僅干預市場機制，更會讓市場產生預期心理。

預期心理最可怕之處，在於將扭曲市場的自由機制，如同匯率，試想，中央銀行總裁如說出新台幣「30元差不多了」，將造成外匯市場極大震盪，國際禿鷹更會將台灣視為突襲之地。台幣外匯不能亂喊，蔡總統又怎認為薪資可以想喊就喊？

再者，蔡政府當真覺得台灣年輕人薪資30K就夠了？政府給民眾的應該是更高的收入願景，不是最低標的起薪保證，如果喊30K有用，那乾脆多喊一點，40K、50K都來喊，甚至帶種點，基本工資直接調到30K之上，豈不大快人心？

與其亂喊價，政府該做的是解決企業「國內活不了、國外出不去」的困境，台灣企業如果走得出去，台灣的人才就不用流落他鄉，至於薪資該怎麼給，就和匯率一樣，交由市場供需決定，別在那邊下指導棋。

(中國時報)