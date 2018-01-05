學者憂排擠中小型包商 「民間會更苦」

2018年01月05日 04:10 中國時報 洪凱音 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

針對蔡總統提出加薪企業投標公共工程給予加權點數獎勵構想，學者認為，政府過去標案採最低標，就是帶頭打壓工資的凶手，現在反過來從公共工程著手加薪獎勵，正常作法應先檢討標案合理價格及審查流程，貿然實施恐「弊多於利」，甚至排擠中小型承包商的權益，美意將大打折扣。

學者表示，解決低薪還是要從提高基本工資和強化團體協商著手，若要有立竿見影的效果，可擴大薪酬委員會執掌範圍，讓勞工代表進入體系，要求公司合理分配薪資。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆表示，政府過去公共工程標案採最低標，企業為了得標，省人事、省材料，政府雖非惡意，但制度上成了打壓苦力勞工薪資的元凶；之後改採合理標，但價格成本仍占很大權重，承包商旗下的勞工薪水改善空間相當有限。

辛炳隆說，要解決低薪問題，不外乎2大方向、第一是企業加薪，但降低租稅對企業誘因太低。從各國經驗來看，調高最低工資或是團體協商是最有效的方式，但台灣勞工團體協商力道薄弱，建議可從上市櫃公司的薪酬委員會著手，讓勞工代表加入；或是強化員工內部參與機制，給企業壓力，讓薪資分配漸漸合理。

第二，降低必要生活費用。辛炳隆說，他不贊成以管控物價來處理，建議政府透過社會住宅、公托、長照等，強化必要性的社會福利措施，讓年輕人免於低薪困境。此外也要讓下一代有平等的受教權，避免貧窮世襲。

政治大學勞工研究所教授成之約則擔心，中小企業加薪能力偏弱，起薪低於3萬元的比例比大型企業高，若政府明文規定，企業員工起薪高於3萬元，在政府公共工程投標時給予加權點數獎勵，無疑是排擠中小型承包商的得標機會，如此惡性循環，反而會讓中小型承包商更沒有能力替員工加薪了。

成之約指出，勞動部已有相關規範，即列入社會企業責任的加權點數中，企業只要提出今年加薪人數及幅度，並將資料提供給主管機關，社會企業責任就能拿到高分，占比約5％；成之約認為，政府若再透過政策工具手段，讓某些廠商取得採購優勢，恐怕獨厚部分大廠，中小型承包商或民間企業日子會更苦哈哈。

(中國時報)