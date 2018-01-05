蝦皮、永慶房仲加薪5趴

蝦皮購物所屬的新加坡Sea集團表示，農曆年後全體員工將全面調薪逾5％。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

為展現對台灣員工的重視，電商平台蝦皮購物所屬的新加坡Sea集團昨表示，農曆年後全體員工將全面調薪逾5％，要用實際行動響應蔡英文總統的政策；永慶房產集團董事長孫慶餘也宣布總部行政人員依績效表現平均調幅約5％，績優員工最高可達11％，這是房市進入冰河期，永慶第二度的逆勢加薪。

Sea集團在台最主要事業包括電商蝦皮購物以及遊戲電競Garena，總員工人數近700人，不論職務、年資，集團所有員工農曆年後全面調薪逾5％，希望藉此提升台灣青年的薪資競爭力。

Sea表示，電商、電競產業的核心價值來自人才，去年年中已將台灣員工薪資不足3萬元者，全數調整至3萬元以上，巧合的是，3萬元正好是蔡英文對基本工資的夢想數字，Sea集團允諾，未來新聘僱人員或社會新鮮人，起薪絕對超過3萬元。

Sea集團透露，去年起薪調整至3萬元以上對象，多為內勤行政以及客服人員，目前人員仍在持續擴編中，除了給予優於同業薪資水準外，也會提供員工多樣化的在職訓練，期望吸引台灣更多優秀人才加入團隊，讓產業良性競爭。

而房仲業除永慶外，信義房屋也正研擬加薪具體方案；為求有感激勵，台灣房屋則祭出月月加薪制度，台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，台屋每個月都會針對績優員工做評鑑，因此員工每月都有機會加薪或升等。

(中國時報)

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