新聞分析－民進黨不慚愧嗎？挨批陸資 蝦皮仍挺小英

蝦皮拍賣。（本報系資料照）

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中國時報

這回，民進黨真的要慚愧了！蔡英文總統說：「最低工資3萬元，是我的夢想數字」，萬萬沒想到在綠營眼中「萬惡不赦」，具有陸資背景，要求經濟部將其「驅逐出境」的蝦皮購物，不只早在去年年中就將基層員工的起薪，全數調高至3萬元以上，提早達到蔡英文的夢幻數字，今年開春更加碼公布700多名台灣員工全面調薪逾5％。對照去年10月中旬，綠委手叉腰要經濟部硬起來的「鴨霸」，真是一大諷刺。

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為鼓勵企業加薪，蔡政府絞盡腦汁、研擬透過政策工具手段來達到成效；蝦皮農曆年後全面調薪逾5％，幅度不僅比軍公教調薪3％更有感，也比台資大型企業展現更高誠意。

蝦皮母公司Sea集團是新加坡商，以網路遊戲起家，由於中國騰訊持有sea近4成股權，引來綠委質疑陸資、要求撤出台灣的言論，當初打壓蝦皮的立委們，此時是不是應該公開向蝦皮道歉，還蝦皮一個公道。或者比照吃摩斯、麥當勞的支持加薪企業手法，民進黨日後有任何電子商務需求，「給我蝦皮，其餘免談」。

為因應人才持續擴編，蝦皮購物母公司Sea集團坦言，因為薪資條件優於同業，去年到各大專院校舉辦儲備幹部說明會時，幾乎場場爆滿。

這應證了政客將單純商業模式泛政治化，是很愚蠢的行為，最後結果就是自取其辱。不論台幣、人民幣還是美元，在求職市場「不分國籍」，有感加薪最實在。

陸資始終是綠委的眼中釘，蝦皮調薪正應證了鄧小平的名言：「管他黑貓、白貓，能抓老鼠的就是好貓」；同理可證，管他陸資、外資，能造福台灣人的就是好公司，不是嗎？

(中國時報)

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