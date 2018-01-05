新聞透視－忽視專業人品 比誰會表演！民粹普選 毀了台大校長遴選

2018年01月05日 04:10 中國時報 簡立欣

圖為台大校門。（本報資料照片）

台大校長遴選結果今日晚間出爐。無論最後何人出線，此次台大校長遴選過程的民粹化、普選化，卻難以抹滅。簡單說，大學選校長之所以叫做「遴選（select）」而不叫「選舉（elect）」，是因遴選即「謹慎選擇」，除一開始對外公開徵求人才，其他都應維持菁英「同儕審查（peer review）」的保密作業。參考美國、英國大學和港校遴選校長，方式雖不大一樣，但都保持這個精神。

公開名單 不符遴選之名

本屆台大校長卻搞得像普選，過程中太多雜音。前任校長楊泮池宣布不續任後，去年7月10日遴選委員會召開第1次會議，訂出的進度表就「怪怪的」。8月「公開徵求人選」是標準程序，後續書面審查、訪談也都正常，但10月20日就已「決定公開候選人名單日期」，11月底並邀請候選人於公開說明治校理念；12月底還有個「校務會議推薦投票」。換句話說，遴選委員會早在7月已決定公開候選人名單，不符遴選之名。

去年10月20日台大公布8位校長候選人，11月底治校理念說明會全程錄影直播；12月19日台大學生會舉辦「校長，給問嗎」座談會，邀請8位校長候選人與學生面對面；12月底校務會議推薦投票。

公布人選開始 注定荒腔走板 上述4個日程，包括紙媒、電子媒體皆有參與並大幅報導，其中「校長，給問嗎」因當天溼冷，學生很少；8位校長候選人倒是全部到齊，面對密密麻麻鎂光燈、攝影機。12月底校務會議推薦投票，媒體也是全程聽完唱票，包括推薦、不推薦、無效或空白票的票數，部分候選人「推薦」票不到「不推薦」票1/3，透過現場放大屏幕，情何以堪！

事實上，從台大開始公布校長候選人伊始，已注定要荒腔走板。所有候選人資料全部公開，使遴選民粹化，校長的專業、人品不再是重點，能否適應媒體生態、獲得學生掌聲最重要。花絮化、友善性別廁所成了主要議題；雜音多、公眾注意力都在所謂台大幫、中研院幫及背後各方角力，忘了最根本的宗旨：大學之道。

教師、學生等代表不是不能存在，但不能無限上綱，一方面把小部分人意見過度放大，另一方面這種完全背離遴選本質的「遴選」已不是看候選人品質，而是比誰會「表演」。遙想當年，剛毅木訥卻意志堅定的清華校長梅貽琦、開創學術自由風氣的台大校長傅斯年，斯人遠矣！

(中國時報)