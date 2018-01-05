哈佛、港大菁英制 選人過程保密

2018年01月05日 04:10 中國時報 簡立欣 ／專題報導 ／專題報導

國外校長怎麼選？比較英美和剛選出新校長的香港大學，美國大學和港大比較接近，都是校內最高權力機關成立遴選委員會，公開海選候選人，經過逾半年以上篩選才決定最後人選並對外公布。英國牛津則由校內帶有參議院意味的「提名委員會」負責提名，並須經過有眾議院意味的「全體議會」批准，不一定有海選過程。不過，相同的是選人過程都不公開，且都是菁英制。

美國無論公私立大學，校長遴選都是最高權力機構--大學董事會的基本權利與義務，董事會成員多是校外非教育界人士，商界菁英和政治人物占很大比重。

一旦現任校長任期將至或提出辭呈，通常由校董會負責成立遴選委員會，並公開海選候選人；遴選委員會會花很長時間甄別、面試以縮小篩選目標；最後由校董會投票並公開遴選結果。

美國私立大學則完全由校董會決定新校長人選。例如哈佛大學是由7人組成的董事會（包括現任校長）會商、選拔校長，並獲得30人組成的哈佛校監會的同意。

英國牛津大學有名譽校長和執行校長，前者是終身職，後者才是學校真正的管理者。名譽校長由校友會選舉產生，任何一個獲50名支持者提名的牛津校友，都可成為名譽校長候選人；執行校長是由名譽校長主持的提名委員會提名，並通過校內最高權力機關「高級教職員全體議會」批准同意。

上個月15日才熱騰騰選出新校長的香港大學，前任校長馬斐森2017年2月初宣布辭職，港大校委會當月底隨即議決成立「物色委員會」、「遴選委員會」。顧名思義，物色委員會負責找人，由1名校委會成員和3個學院教授組成；遴選委員會負責推薦校長人選，由11位成員組成（其中9位分別由校內教職員、學生、校友及校委會成員投票選出）。遴選委員會推薦的校長人選，還要經過校委會審議。最後港大選出美籍華裔學者張翔擔任新校長。

(中國時報)