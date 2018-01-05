李遠哲推《大學法》修訂是主因

2018年01月05日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

新任台大校長今日晚間出爐，回顧本次校長遴選傳出來自政界與學界派系力量介入，主因在遴選制度出問題。即1994年《大學法》修訂並實行後，公立大學校長由官方指派的做法走入歷史，改採各校自行遴選，修法目的緊扣台灣民主化、大學追求自治與學術自由。

2017年下半年到2018年初台灣進入大學校長遴選熱期，除了眾所矚目的台大校長選舉，同時陽明大學、文化大學改選校長，傳出派系介入與遴選不公等爭議，吸引媒體大幅報導，導致選舉過程滿城風雨。

想要了解大學校長選舉問題，不能只以表面新聞事件來檢視，仍需以政治與社會環境變遷，還有法規變化來看；當中關鍵人物則為前中研院院長李遠哲，而要檢視的法條則為《大學法》。

伴隨解嚴與開放黨禁，台灣政治與社會走向民主化，大學治理也出現變化。1994年時任中研院院長的李遠哲高喊「教授治校」、倡導「校園民主」，期使大學自主、學術自由、學生自治成為《大學法》主軸，讓高等教育管制獲得鬆綁，提升學術水平。

在李遠哲倡導下《大學法》於1994年修訂，一改過去大學典章制度由教育部「一把抓」的管理方式；強調學術自由與大學自治，規定大學在法律範圍內享有一定自治權。公立大學校長不再由教育部指派，而由學校遴選程序產生候選人後，再由教育部組成遴選委員會選出。

即便在修法後台大校長自行遴選，產生方式仍歷經多次變革，從最早的官派推舉到校內普選、教育部圈選決定；後來在2013年修訂《大學法》和《國立台灣大學組織規程》，台大首次採用新制，由台大與教育部組成遴選委員會，改由委員會21位委員票選，勝出者即為前台大校長楊泮池。

有台大遴選委員表示，教育部與校方之所以調整遴選方式，目的在於改變上次的選舉問題。面對本次校長選舉，同樣風聲不斷，甚至傳出派系角力問題；他則認為問題不在台大，而是在李遠哲當年推動《大學法》修訂。

(中國時報)