教育部次長：法令沒問題 各校自行設計凸槌

2018年01月05日 04:10 中國時報 林志成 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大校長遴選在即，此前多所大學遴選新校長引發風波。教育部次長林騰蛟日前接受本報採訪時表示，依《大學法》規定，遴選委員會一定要有學生代表，至於遴選過程要不要全程公開，尊重各校決定。各校遴選亂象不是因為法令有問題，而是各校自行設計的遴選方式出狀況，因此不會修法。另外，清大校長賀陳弘建議採取「保密遴選後再公開投票」的妥協方案。

林騰蛟表示，《大學法》對於校長遴選只訂出簡單原則，那就是一定要公開徵求候選人、遴選委員會要有學生代表，其他則是由各校自行設計一套適合的運作制度，因此台灣各大學校長遴選方式都不一樣。

國外知名大學怎麼選校長？林騰蛟說，最近陽明大學校長遴選就是號稱模仿國外制度，僅公開徵求候選人，之後遴選委員會運作完全保密，選出新校長後再對外公布。

台大的校長遴選完全不一樣，所有候選人資料都公開，還要參加治校理念說明會，學生會還邀他們直接面對學生，最後還要經校務會議及遴選委員會投票，整個過程幾乎完全公開。

清大校長賀陳弘表示，國內許多大學校長遴選辦得跟縣市長選舉一樣，所有過程都公開，將造成優秀人才卻步，國外有分量人士也不敢參與，以免原先工作受影響。

賀陳弘說，曾經建議教育部推動一種折衷式校長遴選辦法，前半段先保密，由遴選委員會選出新校長人選；後半段再公開，由校務會議投票決定是否接受此人選；如果不接受，再看要重選或用其他方式處理。

不過林騰蛟表示，大學校長遴選已進行多年，會出現亂象是各校自行設計的制度不好，不是法令有什麼問題，因此教育部目前沒有修法調整校長遴選制度的計畫。

(中國時報)