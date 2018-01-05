年節期間 冷靜評估角逐北市長！參選戰柯P 蔣萬安鬆口了

台北市長選戰要拉下柯P並不容易，國民黨立委蔣萬安恐怕是藍營裡贏面較大者。圖為柯P昨日出席「公園不再大眾臉計畫」啟用典禮。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導
蔣萬安首度鬆口評估參選台北市長的可能性。圖為去年底蔣參加國民黨第20屆中委會第一次全會，當時提到參選一事，他重申尊重初選機制。（本報資料照片）

國民黨立院黨團下周一開放登記參選下會期首席副書記長，由於許多藍委2018都將投入選戰或開始輔選，有意參選者不可能參選幹部。而黨內新星蔣萬安昨表達將不參選幹部，被認為是預留參選台北市長空間。對此，蔣萬安昨表示，會在年節期間，冷靜評估參選台北市長的可能。

據了解，黨團內部原規畫蔣萬安接下黨團首席副書記長一職，不過蔣沒打算參選，被外界認為是替參選台北市長保留空間；他說，原先就沒計畫參選首席副書記長。

翻轉選情 地方呼聲高

對參選台北市長一事，蔣萬安表示，要等年節期間拜訪基層，傾聽民意後，再做謹慎評估。相較過去總說「在立院發聲比其他事更重要」、「扮演好在野立委角色」，此說算是首度鬆口，準備挑戰柯P。但他還是強調，目前最重要是立院工作，尤其臨時會攻防，包括一例一休、水利會等議案。

不過，蔣在地方呼聲高，許多地方民眾勸進蔣參選。黨內人士透露，由於北市這次有許多年輕人投入參選市議員，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹也考慮過，是否讓蔣萬安帶領年輕世代翻轉選情。

去年11月24日，黃呂錦茹便曾拜會蔣萬安，雙方談及國民黨選舉該如何帶士氣、鼓勵新人出來選、爭取更多議員席次等。她認為，北市長候選人應「母雞帶小雞」，黨內也須依公平的初選機制運作。

初選全民調 3月定案

目前，國民黨表態參選者包括丁守中及鄭麗文，國民黨中央對北市選舉目前定調是採初選全民調，但指最快3月才決定人選。

照往例，無論藍綠，有意角逐執政首長的立委，會在任內至少當一次黨團幹部，提升黨內資歷，蔣萬安本屆即擔任立院黨團副書記長。但黨團幹部事繁忙，不可能兼顧選舉，因此國民黨歷來只有在大選年才會出現由不分區立委任黨團書記長狀況。

藍委今年有意願、或被點名挑戰2018者眾多，許多立委已將重心轉移經營地方，此時任黨團幹部，應是不打算投入選戰的立委，因此最後估計將由不分區立委曾銘宗擔任。曾銘宗昨表示，黨團幹部主要是服務其他黨團成員，過去有人有意願爭取擔任幹部時，就優先由他們擔任，如今黨團很多人有選舉需求，他就願意來擔任，主要是希望協助其他立委，讓他們有更多時間打選戰。

(中國時報)

無負評立委 最有贏面戰將

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