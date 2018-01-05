無負評立委 最有贏面戰將

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中國時報
／台北報導

不少人力拱國民黨立委蔣萬安參選台北市長，他首度鬆口指將在春節期間拜會基層，聆聽民意「試水溫」，藍營議員表示，蔣先前態度讓人覺得曖昧，如今願到台北市四處走走，對國民黨來說是好事，黨籍里長說，不捨蔣離開立委崗位，但也覺得蔣的確是藍營征戰市長人選中，最有贏面的戰將，對是否支持蔣轉戰市長「陷入兩難」。

北市議員陳重文說，有意參選同志應展現當仁不讓態度，國民黨整個氣勢就會上揚，，更何況市長參選人肩負「母雞帶小雞」責任，不能只考慮個人進退。

陳重文透露，蔣萬安要參選就要把氣勢做出來，乾脆直接表態挺身而出，告訴泛藍選民「國民黨還有很多人才挑戰柯文哲」，如此一來，不只對蔣有正面助益，也能帶動整個泛藍民眾熱情。

國民黨籍台北市中山區聚盛里長舒贛臺表示，他覺得蔣萬安擔任立委後，在選區服務口碑不錯，且從政也認真、沒有負面形象，對於中山、松山區民眾而言，「真的是難能可貴的好委員」。

舒贛臺話鋒一轉指出，國民黨若想在今年市長選戰勝出，在眾多爭取提名的人選中，蔣萬安是目前「最有贏面」的一位。

家住松山區的李小姐說，她覺得蔣萬安應力拚市長選舉，蔣立委口碑很好，但當上台北市長能做的事情、實施的政策就能更多，當然也是人民之福，若蔣萬安出馬參選，應該可與現任市長柯文哲一較高下。

(中國時報)

年節期間 冷靜評估角逐北市長！… 蔣萬安鬆口參選北市長》新聞透視…

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