蔣萬安鬆口參選北市長》新聞透視－最強菜鳥拚北市 藍軍利大於弊

2018年01月05日 04:10 中國時報 朱真楷

從沒有意願、到願冷靜評估，觀察蔣萬安是否參選北市長的發言脈絡，幾可肯定只要沒意外，他是選定了。因為，這位藍營新秀只要敢撩下去，無論對他個人或黨的整體利益，都將是利大於弊的政治牌局。

有人說，蔣萬安資歷淺薄，想選首都市長火侯稍嫌不足。問題是，這若說得通，請問柯文哲是怎麼選上的？因此，在評估蔣是否參選時，國民黨理應跳脫傳統論資排輩的邏輯。

反過來說，蔣萬安參選就一定贏？選舉當然沒有絕對，但只要他願意，勝算絕對是藍營最大。

從蔣萬安個人角度看，理由在於，第一，北市選民近20％屬外省族群，身為蔣家後代的蔣，比起黨內候選人，無疑更有能量催出這塊基本盤。

其次，曾在矽谷擔任企業併購律師的蔣萬安，擔任立委後卻扭轉昔日資方角色，在處理《勞基法》等重大民生法案都從勞方發聲，且問政表現幾無負評，這讓總是攻擊國民黨「權貴」的對手，難有著力點。

第三，蔣萬安外在形象，比起競爭對手，在「婦女票」的磁吸效力，料是有過之而無不及。而他39歲的年齡，當然更容易拉近與年輕選民距離。且年輕如他，即便敗選，這場大戰役帶給他的養分，必然比挫折更具意義。

就國民黨角度來看，「百年老店」招牌讓青壯世代對這個黨很感冒，如今若放膽起用政治資歷不足2年的新秀，挑戰全國最具指標意義的北市，難道不是以行動宣告黨的改變？

尤其，北市本是失土，就算敗選也是維持現狀，但若能藉機鍛鍊下世代接班人，擴大黨的資產，對黨當然是好事。

不可諱言，柯文哲表現雖毀譽摻半，但許多政策與主張確實深獲不少人信賴；如他寧可流失選票，也要停發重陽敬老金；又或不惜得罪綠營，也要主張兩岸一家親。「堅持做對的事」，讓他的支持度總能維持一定水準。所以，在柯沒犯大錯前提下，要拉他下馬並不容易。正因如此，國民黨更應派出最強候選人應戰。至於誰是最合適人選？從主客觀條件來看，蔣萬安怕是沒有選擇戰場的權利了。

(中國時報)