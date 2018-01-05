內政部大喊非綁樁

友善列印
中國時報
／台北報導

九合一選舉在即，行政院會昨通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，強制地方政府需為村里長加保金額500萬元以上傷害險，落實人身安全保障。但因年底即將改選村里長，政院此時送全國村里長一份「大禮」，引發綁樁質疑。

對此，內政部長葉俊澄清說，現行法令已明定每位村里長要編1萬5000元，但有部分縣市沒落實，修法是要求編足經費，沒涉及綁樁，「跟綁樁離太遠了」。

政院通過的地方民代支給條例，將強制地方政府替村里長投保傷害險額度達500萬以上，其他保費及健檢費支應均比照地方民代。內政部表示，依現行規定，鄉、鎮、市、區公所每年得編列每人最高1萬5000元預算，補助村里長的保險費，而村里長可請領的保險費種類，含括人壽、健康、傷害等各類保險。但105年10月，台東縣海端鄉村長余元龍勘災時不幸罹難，引發社會關注，因此這次修法強制提高傷害險額度。

內政部次長邱昌嶽說，過去村、里長用在保險上金額並不是很大，條例修改後只是傷害險提高到500萬元。

內政部說，全國7852個村里長，去年參加團體傷害險的村里長已至少有6383人，未參加團保者也可能自行投保，以修法後500萬元傷害險估計，每人每年保費約在2000元以內。邱昌嶽說，內政部希望立院完成修法後能趕在12月25日下屆村里長任期適用。

(中國時報)

蔣萬安鬆口參選北市長》新聞透視… 建請黨中央徵召徐榛蔚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。