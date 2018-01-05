2018年01月05日 04:10 中國時報 張理國 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉在即，行政院會昨通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，強制地方政府需為村里長加保金額500萬元以上傷害險，落實人身安全保障。但因年底即將改選村里長，政院此時送全國村里長一份「大禮」，引發綁樁質疑。

對此，內政部長葉俊澄清說，現行法令已明定每位村里長要編1萬5000元，但有部分縣市沒落實，修法是要求編足經費，沒涉及綁樁，「跟綁樁離太遠了」。

政院通過的地方民代支給條例，將強制地方政府替村里長投保傷害險額度達500萬以上，其他保費及健檢費支應均比照地方民代。內政部表示，依現行規定，鄉、鎮、市、區公所每年得編列每人最高1萬5000元預算，補助村里長的保險費，而村里長可請領的保險費種類，含括人壽、健康、傷害等各類保險。但105年10月，台東縣海端鄉村長余元龍勘災時不幸罹難，引發社會關注，因此這次修法強制提高傷害險額度。

內政部次長邱昌嶽說，過去村、里長用在保險上金額並不是很大，條例修改後只是傷害險提高到500萬元。

內政部說，全國7852個村里長，去年參加團體傷害險的村里長已至少有6383人，未參加團保者也可能自行投保，以修法後500萬元傷害險估計，每人每年保費約在2000元以內。邱昌嶽說，內政部希望立院完成修法後能趕在12月25日下屆村里長任期適用。

(中國時報)