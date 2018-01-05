建請黨中央徵召徐榛蔚

2018年01月05日 04:10 中國時報 許家寧 、 陳彥宇 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部4日召開花蓮縣委員會，全體委員會中一致表決通過，建請黨中央徵召現任不分區立委徐榛蔚，代表國民黨參選2018年花蓮縣長選舉，徐榛蔚得知後強調，未來若當選縣長，將努力振興經濟，為花蓮拚觀光。

花蓮縣國民黨黨部主委鄒永宏指出，徐榛蔚地方經營厚實、形象清新親切，就任立委以來，認真問政，積極爭取縣內各項建設，監督中央政府，服務績效有目共睹，深獲民眾支持與信賴，還因此被「口袋國會」評鑑為4A優質立委，更是交通委員會中唯一獲選4A立委。

他說，藍營許多基層黨員很著急，希望能提早備戰縣長選舉，根據上月14日旺旺中時艾普羅民調顯示，徐榛蔚獲51.3％的高支持度，也是獲得全數委員認同的主要因素，縣黨部在徵召案通過之後，也將全力啟動各項輔選工作。

徐榛蔚得知縣黨部委員會決議，發聲明感謝黨內許多前輩支持，在國民黨再奮起的時刻，此時此刻花蓮需要有能力、有執行力及有果斷決策力的行動縣長帶領花蓮，如果未來能夠當選縣長，她會繼續與鄉親一起打拚，讓花蓮站上國際舞台。

至於有意爭取提名的國民黨籍縣議會議長賴進坤，去年11月因黨部以「維護黨紀」為由，決議將他停權2年，據賴的幕僚表示，賴進坤目前人在國外，對於縣黨部建請中央提名徐榛蔚，尚無法做出回應。

國民黨組發會主委李哲華表示，待國民黨花蓮縣黨部做成決議呈報黨中央後，中央提名協調小組將開會研議，接著再送中央審核委員會，報中常會通過；倘若一切順利進行，花蓮縣可望與新竹市、基隆市列入下月7日的第二波提名。

(中國時報)