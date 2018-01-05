政府扶助牛樟芝 迎戰高麗參

2018年01月05日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

牛樟芝產業團體昨赴立院召開公聽會，痛陳產業困境，牛樟芝是台灣特有的產品，年產值18億元，韓國高麗參在政府扶持下，年產值卻高達163億元，因此要求政府統一訂定牛樟芝國家標準，並帶隊向國際行銷，相信台灣牛樟芝產業的表現，一定不輸南韓高麗參。

台灣牛樟芝產業協會理事長林進忠表示，牛樟樹是台灣特有種，牛樟芝也是台灣特有的產品，盼政府能針對牛樟芝原料訂出國家標準，讓業者有憑據可以拿上國際行銷，將台灣牛樟芝推向國際。在台灣猶豫不前時，大陸已經搶在台灣之前，要訂定牛樟芝標準，台灣再不加緊腳步，恐怕會失去先機。

統一管理 生產標準一致

台北市牛樟菇菌商業同業公會理事長張桂銘指出，南韓正官庄人參就是靠政府全力支持，已經成為南韓的國際代名詞，南韓人參產量僅占全球2成，但總產值占全球7到8成。另一個由國家帶頭行銷的例子就是紐西蘭奇異果，奇異果原產於中國，卻被紐西蘭發揚光大，兩者關鍵就在於政府健全的管理制度。台灣牛樟芝若能由政府統一管理，讓生產標準一致，一定可以成為響叮噹的招牌。

經濟部標檢局第一組組長倪士瑋指出，早期是由經濟部統包負責各類商品的國家標準制定，但隨著法令更迭，有些商品的主管機關有所移轉；例如農產就回歸農委會，食品回歸衛福部，若牛樟芝要訂國家標準，需要幾項前提：第一是牛樟木的來源都應合法，第二是牛樟芝產品應確保無毒，符合上述前提，農委會、衛福部可向標檢局提草案辦理。

部會加速溝通 提供協助

衛福部食藥署副署長林金富表示，現已有規定牛樟芝產品須經過90天毒理實驗，將結果報給食藥署並取得核備證明後才能販售。食藥署也願意幫忙行銷符合規定的產品，可將產品資料上傳至衛福部網站的食安百貨專區，食藥署同仁若經民眾詢問，很願意說明取得核備產品的安全性。

立委吳秉叡表示，在業者眼裡，政府應該是一體的，不分標檢局或農委會，政府內部溝通成本不該加諸到業者身上。牛樟芝相關標準應該要訂定，業者才有方向可以遵循，向世界行銷時也好有個國家標準當憑據，標檢局、農委會、衛福部應密切溝通，盡早建立產品標準。

(中國時報)