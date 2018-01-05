出口東協有解 衛福部認證取代GMP

2018年01月05日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

食品GMP標章2015年因食安問題頻傳廢止，但東南亞國家審查台灣食品進口時，多要求廠商出示GMP，取消後導致食品出口東南亞碰壁，牛樟芝產品也成了受害者。對此，衛福部表示，已與東協國家達成共識，只要產品有衛福部認證即可進口，消除出口障礙。

珍菌堂集團控股公司國際事業部總經理劉文祥表示，牛樟芝是台灣的驕傲，應該走向世界。10年前他就把台灣牛樟芝菌絲體帶到馬來西亞銷售，公司為配合政府新南向政策，去年還到馬來西亞設總部，未來會延伸到菲律賓、越南、寮國、柬埔寨等東南亞國家。但現在出現很大的問題，因馬來西亞只認可台灣的GMP標章，取代GMP的TQF標章還未受到國際認同，當初政府取消GMP後，公司業績瞬間歸零。

康健生物科技股份公司董事長賴敏男指出，他是台灣第一家取得牛樟芝GMP標章的業者，當初申請到標章時銷路相當不錯，到外國販售取得不少肯定。但頂新魏家鬧出食安事件後，把台灣搞得雞飛狗跳，一顆老鼠屎就讓GMP連帶被取消，實在不合理。他要求政府理應恢復全球熟識的台灣GMP標章，別讓業者成受害者。

對此，衛福部食藥署副署長林金富表示，確實有許多業者反映，食品GMP標章取消掉後，外銷東南亞受到阻礙。行政院相當重視此事，他也跑了好幾趟行政院協調處理，更曾派員前往馬來西亞溝通，尋求解方。經過1年多的努力，馬來西亞政府已同意，只要產品有衛福部核發的審核文件，馬來西亞政府就認同並接受進口。

林金富指出，東協10幾個國家對於食品進口的規定都遵循馬來西亞規定，因此一致可獲進口，關節已經打通了，歡迎台灣食品業者自主向衛福部申請審核文件，取得這款「衛福部版的GMP」，解決南向難題。

(中國時報)