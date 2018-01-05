全球最安全航空 長榮5度入列

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中國時報
／台北報導

知名航空專業評鑑網站「AirlineRatings.com」從409家航空公司中，評選2018年全球最安全20大航空，3日公布評鑑結果，長榮航空連續5年躋身最安全航空公司行列。

AirlineRatings.com總編輯傑佛瑞．湯瑪士（Geoffrey Thomas） 指出，遴選出全球20大最安全航空公司是飛航安全的典範，皆獲得7顆星的最高飛安評價。

長榮航空表示，飛航安全是公司的核心價值，捍衛飛安是一項只有起點、沒有終點、只有更好、沒有最好的工作。長榮航空未來仍將繼續秉持「追求安全、絕不妥協」的理念，繼續維持優良的飛安紀錄，以確保旅客擁有最安全、舒適的旅程。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，本次評鑑範圍包括全球409家航空公司，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關相關的稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。

長榮除了被AirlineRatings.com選為全球最安全航空公司，另榮獲英國著名航空服務調查機構SKYTRAX、德國航空安全資料中心JACDEC等國際權威機構的高度肯定。

AirlineRatings.com選出全球最安全的20間航空公司，包括紐西蘭航空、阿拉斯加航空、全日本空輸、英國航空、國泰航空、阿聯酋航空、阿提哈德航空、長榮航空、芬蘭航空、夏威夷航空、日本航空、荷蘭皇家航空、漢莎航空、澳洲航空、皇家約旦航空、北歐航空、新加坡航空、瑞士航空、維珍航空以及維珍澳洲航空。

(中國時報)

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