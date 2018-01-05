7休1再放寬 4樣態行業可鬆綁

2018年01月05日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

立法院今舉行臨時會，極具爭議的《勞基法》修法，勞動部再度重申，包含年節和紀念日等時間特殊、高山海上等地點特殊、國外或修復藝術品等性質特殊、非經常性會議等狀況特殊，符合4大特殊類型，就有機會鬆綁7休1。

此次修法經中央目的事業主管機關同意，勞動部指定，再經工會或勞資會議同意，就可放寬7休1。而勞動部日前發布「勞動基準法第36條修法說帖」，指出政府可主動檢視、盤整，針對符合4大類型的特殊樣態進行公告指定放寬。

4大類型包含時間特殊，如配合年節、紀念日、協助疏運、賽事轉播；地點特殊，如海上、高山、隧道或偏遠地區；性質特殊，如國外、船艦、航空器，因應天候、作業期程、海象、表演、拍攝期程、修復藝術品；狀況特殊，如辦理非經常性活動與會議等。

未被公告的行業也並非不可鬆綁，只要提出需求及具體理由，經中央目的事業主管機關同意，勞動部勞資政學之審議機制評估確實，就可放寬7休1。

另外，為保障夜班勞工，避免過勞情況加劇，勞動部去年8月預告《指定長期夜間工作之勞工為雇主應施行特定項目健康檢查之特定對象》草案後，預計今日正式公告，明年上路，強制夜班勞工建檢，評估約有40萬名勞工受惠。

依照勞動部職安署的定義，晚上10時至早上6時區間中工作達3小時，達當月工作日數一半，且累積1年有6個月以上，或是晚上10時至早上6時區間中工作時數達700小時以上者，就會被視為長期夜間工作者；如部分製造業、生產線上的勞工、保全、護理師等等。

勞動部職安所研究指出，長期夜間工作可能對健康產生生理節律紊亂、疲勞、睡眠障礙、加重心血管與肝臟疾病等衝擊；為保障夜班勞工健康，勞動部依《職安法》規定，指定長期夜間工作勞工為雇主應施行健康檢查的對象，實施為期2年的臨時性檢查。

健檢項目包含血液、尿液、心電圖等，費用由雇主埋單，且雇主須通報結果，違規處3至15萬罰鍰。職安署推估應有40萬名勞工可望受惠。

職安署綜合規劃與衛生組組長林毓堂指出，目前先行試辦2年，待蒐集資料後再評估是否修改《勞工健康保護規則》。

(中國時報)