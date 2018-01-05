土國捐清真寺 柯P訪歐親自談

2018年01月05日 04:10 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲預計1月27日至2月6日出訪歐洲，規畫出訪荷蘭、比利時、波蘭、土耳其等4國。外界質疑他長征歐洲11天是啟動連任熱身之旅，柯語帶神祕僅說，「目的有很多，現在講還太早！」強調與選舉無關，不過，他隨後就自爆，土耳其要捐贈上億元給北市蓋大型清真寺，所以要親自去談談看。

外界認為柯文哲歐洲之旅長達11天，應跟選舉有關，面對質疑，柯文哲原想一改口無遮攔作風，連忙說「現在講太早」，但隨即又忍不住爆料，原來是跟土耳其政府打算捐贈台北一座清真寺有關，且捐建金額達上億元，如此大手筆，必須親自飛去談談。

至於為何選擇另外3個國家訪問？柯文哲說，他一直認為全世界所有國家，荷蘭是台灣最好的模仿對象，不管在民主政治、經濟發展，還有整個環境的相似性最高，所以荷蘭是很好的學習對象，這也是行程規畫優先考量。

柯還說，比利時首都布魯塞爾牽涉到台灣跟歐盟的關係，波蘭首都華沙則是台北的姊妹市，算起來已經20年沒有去拜訪了，既然是姊妹市，那還是要去交流一下。他強調，此次出訪目的很單純，主要就是談清真寺捐建跟城市考察，和選舉一點關係也沒有，硬要扯到選舉實在差太遠了。

由於土耳其捐建清真寺案是在2個月前經由外交部牽線，在未與土耳其捐建代表商談細節前，柯市府對清真寺建築相關規畫及未來土地如何取得等事宜，目前尚未取得共識。

台北清真寺董事長馮同瑜表示，柯文哲對國內回教發展十分關注，此次土耳其政府願意捐贈上億元蓋寺，相信國內所有回教徒都樂見其成。馮同瑜建議，興建清真寺不同於一般大型建築物，此次參訪之行，柯市府如果需要精通回教事務專業人士協助，台北清真寺會全力支持。

(中國時報)