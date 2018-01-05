板橋、淡水、汐止 首購族最愛

2018年01月05日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

800萬至1200萬雙北尋屋攻略

輕鬆付加低總價，推升板橋、淡水、汐止吸睛度，躋身2017年第4季首購族最愛前3名。創意家總經理何志正指出，前幾年不景氣，讓許多首購族延遲購屋，去年房市回溫，加上建商降價促銷，讓市場主打讓利的板橋、原本就價格親民的淡水、汐止等地，成交量向上攀升。展望新的一年，他預期，三重、新莊也將成為首購族關注焦點區。

土城三重新莊 也受關注

房市解凍回溫，明顯增加薪水族找屋、晉升有殼階級意願，據《住展》雜誌統計，2017年第4季大台北地區總價帶在800萬至1200萬元間的預售市場熱門成交區，由板橋拿下第1名，淡水排名第2，其他依序是汐止、土城、三重。代表建案有板橋「新外灘」、淡水「富樂恬」、土城「金城舞－四季花園」、汐止「筑丰陽陽」、三重「河景站」。

「價格低是首購剛性需求下手買進最主要原因！」何志正分析，板橋搶下去年第4季首購最熱門成交區冠軍，主因板橋江翠北側重劃區的讓利風吸引外界矚目，另板橋鄰樹林一帶房價也較親民，吸引買家入住，至於淡水、汐止價位本就不高，讓想擁有2至3房較舒適空間民眾願來此購屋。

三大促銷手法 吸引買房

信義代銷經理楊國昌指出，價格與區域是互補的，在台北市中心，千萬元以下只能買到高單價小宅，若想要有2房以上空間，首購只能考慮退而求其次到雙北第2圈、第3圈購屋。像是汐止單價每坪40萬元左右可買到，價格僅鄰近的南港、內湖一半，除在地客買進，也能吸引北市東區、南港、內湖買家。推出的「上東城」、「風華忠孝靚」表現都不俗。

為了吸引民眾出手買房，何志正說，當前市面建案最常祭出三大促銷方案，一是貸款成數拉升至8成，延長貸款年限，甚至長達40年；二是祭出免工程款或是免交屋款，還有個案直接送裝潢、訴求只要一卡皮箱帶著換洗衣

物便可入住。

像是新莊區臨近佳瑪商圈的預售案「這一站幸福」，即瞄準首購族，推出輕鬆付款優惠；成屋案「君泰」則免費提供設計師專案規畫，不收設計費，再配合裝潢貸款，2+1房、開價約1200萬元。

(中國時報)