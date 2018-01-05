板橋、淡水、汐止 首購族最愛

輕鬆付加低總價，推升板橋、淡水、汐止躋身2017年第4季首購最愛前3名。 （本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
800萬至1200萬雙北尋屋攻略

輕鬆付加低總價，推升板橋、淡水、汐止吸睛度，躋身2017年第4季首購族最愛前3名。創意家總經理何志正指出，前幾年不景氣，讓許多首購族延遲購屋，去年房市回溫，加上建商降價促銷，讓市場主打讓利的板橋、原本就價格親民的淡水、汐止等地，成交量向上攀升。展望新的一年，他預期，三重、新莊也將成為首購族關注焦點區。

土城三重新莊 也受關注

房市解凍回溫，明顯增加薪水族找屋、晉升有殼階級意願，據《住展》雜誌統計，2017年第4季大台北地區總價帶在800萬至1200萬元間的預售市場熱門成交區，由板橋拿下第1名，淡水排名第2，其他依序是汐止、土城、三重。代表建案有板橋「新外灘」、淡水「富樂恬」、土城「金城舞－四季花園」、汐止「筑丰陽陽」、三重「河景站」。

「價格低是首購剛性需求下手買進最主要原因！」何志正分析，板橋搶下去年第4季首購最熱門成交區冠軍，主因板橋江翠北側重劃區的讓利風吸引外界矚目，另板橋鄰樹林一帶房價也較親民，吸引買家入住，至於淡水、汐止價位本就不高，讓想擁有2至3房較舒適空間民眾願來此購屋。

三大促銷手法 吸引買房

信義代銷經理楊國昌指出，價格與區域是互補的，在台北市中心，千萬元以下只能買到高單價小宅，若想要有2房以上空間，首購只能考慮退而求其次到雙北第2圈、第3圈購屋。像是汐止單價每坪40萬元左右可買到，價格僅鄰近的南港、內湖一半，除在地客買進，也能吸引北市東區、南港、內湖買家。推出的「上東城」、「風華忠孝靚」表現都不俗。

為了吸引民眾出手買房，何志正說，當前市面建案最常祭出三大促銷方案，一是貸款成數拉升至8成，延長貸款年限，甚至長達40年；二是祭出免工程款或是免交屋款，還有個案直接送裝潢、訴求只要一卡皮箱帶著換洗衣

物便可入住。

像是新莊區臨近佳瑪商圈的預售案「這一站幸福」，即瞄準首購族，推出輕鬆付款優惠；成屋案「君泰」則免費提供設計師專案規畫，不收設計費，再配合裝潢貸款，2+1房、開價約1200萬元。

(中國時報)

新聞分析－民進黨不慚愧嗎？挨批… 狗年推案旺 可望破9000億

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。