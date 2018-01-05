狗年推案旺 可望破9000億

商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

狗年推案旺，全年總銷金額將突破9000億元！商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰分析，雙北、台中、高雄新的一年房市都在上揚軌道上，為避免年底七合一選舉干擾，多數建商在上半年應會大舉推案搶市，預估2018年全台推案總量將再成長15至21％，衝破9000億元，回到2010年推案水準，呈現「價穩、量增」格局。

信義代銷經理楊國昌表示，去年房市買氣回溫，過去沒有買、等跌價的自住客自去年第2季陸續進場，預估熱度至少延續到今年上半年，329檔期應可期待。

營建署與六都不動產開發公會資料統計顯示，2016年受房地合一稅等影響價量表現，但去年全台推案量約7455億，成長25.7％，推案總戶數50754戶也成長38.9％，預估今年全台推案總額將再成長15至21％，有機會突破9000億元，推案戶數達6萬戶。

據內政部統計資料，去年前3季買賣成交的住宅商品類別，雙北、台中三都25坪以下占比約達47％，交易市場約占一半，可見小宅十分熱賣。25-45坪的商品，在新北市占43％，但在台北、台中、高雄等三都，約占38％。在大坪數、豪宅部分，雙北55坪以上僅占9％至12％，台中約為16％，高雄卻占23％，因為南部較喜歡大坪數、透天厝的關係。

房價方面，六都去年第2季住宅買賣平均總價為1001.3萬元，較前年同期小跌0.69％，六都中「房價回溫最快」者則是台北市，均價2024.3萬元，較前年同期成長3.01％，顯見房價回穩。

賴正鎰推估，今年小宅比例可望拉高到5成5。大台中受惠鐵路高架化及捷運綠線即將完工通車，軌道沿線暢旺，將成熱門推案區。大高雄如大寮、仁武、橋頭與岡山，受益捷運與交通便捷，成為買賣交易量成長最快區域。

(中國時報)

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