新生代崛起 亞大生獲設計金獎

2018年01月05日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文/

第七屆亞洲設計獎頒獎典禮首度移師台中市舉行，上百件學生作品參賽，最後由亞洲大學室內設計系同學饒育瑋以「現代烏托邦」作品，取得金獎殊榮。

學生組最後選出15件作品進入決賽，其中亞洲大學室內設計系就有9件作品入圍，除了饒育瑋同學榮獲金獎外，方藝超同學的「墨韻山水」和「WABISABI TEA RESTAURANT」2件作品也分別得到銅獎和優良設計獎。

還有王郁翔同學以「NPS」作品，拿下創意設計獎。在6大獎項中，3人共得4項獎牌。

亞大室內設計系主任李元榮指出，此屆亞洲設計獎國內共有15所大學相關科系、160件作品參賽，最後選出15件作品進入決賽。亞大室設系30件參賽、9件入圍，角逐6大獎項，結果榮獲金、銅、創意、優良設計等4大獎。李元榮表示，去年，室設系王軒宇同學即以「靜謐/Tranquil」作品，勇奪學生組金獎。

他說，今年同時獲得2個獎項的方藝超同學，是位競賽的常勝軍，常常在各個比賽中獲獎，去年在系上舉辦的「百事威御寶花園酒店競賽」的設計中，他也帶領團隊贏得銀獎的殊榮。

榮獲金獎的饒育瑋也闡述他的創作理念。他是以一個廢墟作為基地，透過設計，一方面保持廢墟的感覺，一方面讓人們在裡面住的舒適，如同烏托邦的理念一般，此一作品，終獲得評審的青睞，是項莫大的鼓勵，也是最好的畢業禮物。

2年前，第五屆的競賽中，他曾以「四度空間」的設計作品拿下銀獎，當時即與金獎擦身而過。他強調，將來定會加倍的努力，在專業設計領域繼續磨練。

李元榮認為，亞洲大學室內設計系學生在亞洲設計獎中能有優異表現，首先要感謝的就是在系上任教，且曾於業界得獎的兼任師資。

李元榮說，系上不斷地延攬業界的一線設計師指導學生，學生可以從這些兼任教師的身上，學習到目前室內設計流行的趨勢，讓學生參賽時可以精準地掌握業界的脈動。

另外，他也強調，系上注重設計的實務，大三到業界實習1年，大四又返校準備畢業就業，因此亞大學生所提設計方案，同時兼具創意與執行性，所設計作品才能獲獎連連。

針對此次室內設計系學生參賽榮獲佳績，李元榮說，此次的結果，讓他更確定系上辦學的方向，會持續推動這些創系時的方案，讓亞大室內設計系成為學界的指標，以及室內設計產業人才培育的搖籃。

(中國時報)