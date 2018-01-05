陳武華：大樹力量創造有愛社會

臺中市建築經營協會日前舉辦第八屆理事長交接典禮，勝群金屬董事長陳武華（左）自寶鯨建設總經理許枝旺手中接棒。圖/黃繡鳳

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中國時報
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臺中市建築經營協會日前舉辦第八屆理事長交接典禮，勝群金屬董事長陳武華自寶鯨建設總經理許枝旺手中接棒。他表示任內將以「綠生活，藝建築」為主題，創造台中文化建築。

由建築開發商與相關產業所組成的「臺中市建築經營協會」，會員超過300人，為會員間一起努力共好、無私交流的資訊平台。

新任理事長陳武華指出，新年度的開始，不只努力傳承建經優點及優質形象，更重要的是集結會友公司們的大樹力量，一起做公益，創造有愛社會，共築美好未來。

陳武華表示，今年建經協會已確立了年度四大活動，分別是2018年4月21日舉辦「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會，以及每月「大師講座」、CEO領袖營及國內外建築參訪，將會帶給大家耳目一新的見學之旅。

其中，為支持台灣行動菩薩協會，將於今年4月21日由臺中建築經營協會，聯合龍寶建設、逢甲大學EMBA第十一屆校友會等企業人士共同主辦「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會，即秉持「建築人幫助建築人」的想法，藉由演唱會的凝聚，讓愛再次循環。為響應台中市政府政策規劃、在水湳經貿園區推行智慧城市的示範區，建經協會年底壓軸登場的「建築智慧論壇」，則是一年學習的總結。

論壇中將廣邀各方專家探討，如何以建築融入藝術人文，並透過綠色環保建材豐富人們的生活，會後也會製作白皮書送交台中市政府，為創造台中特色建築貢獻心力。

(中國時報)

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