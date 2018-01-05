富宇晴美 會館服務進駐豐原

2018年01月05日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文/

位於豐原區的豪宅新案富宇「晴美」大樓完工落成，頂級的會館服務全面進駐，為住戶帶來全新居住體驗。

會館服務進駐後，去年12月率先起跑的是VIP經典英式下午茶會，日前已於富宇「晴美」社區1樓Lounge Bar及會客交誼廳登場。

為了讓每位住戶都能享有美好體驗，特別規劃全預約制的專人服務，邀請已購戶品嘗英式花茶、夢幻咖啡、知名點心及糕餅，更提供專人全程導覽公設的服務，貼心提供設備使用解說。

富宇建設協理周燕槿表示，位於豐原署立醫院附近的「晴美」是富宇進軍豐原的首案，也是豐原近期最受矚目的豪宅新案。

1400坪的基地就有近千坪做為綠地景觀，再加上硬體方面的KTV室、健身房、閱覽室，以及軟體的七期豪宅會館服務，在豐原區都相當罕見。

而讓住戶驚嘆的，還有一夜之間點亮的耶誕布置，由於完工落成恰逢年底耶誕節，富宇特別因應社區的建築氛圍，圍繞著正門前廊及中庭設計耶誕布置。

前廊兩側鋪設藍白光為主的流線燈管，在夜空中營造濃濃的星空感，中庭花園更妝點五隻跳躍的鹿及雪花燈飾，帶來濃厚的耶誕氣氛。

周燕槿進一步表示，富宇「晴美」住戶涵蓋醫師、自營商、台商、教師、高級公務員等族群，此番會館服務進駐，不僅英式下午茶會受歡迎，至今累積服務超過50位住戶，晚上亮起的耶誕布置更讓住戶彼此在中庭享受節慶氣氛，還能互相交流，獲得熱烈迴響。

富宇建設專案協理歐陽淳仁也表示，富宇在豐原後續在文化中心及運動公園周邊還有推案計畫，新案富宇「豐田」近期公開，位於愛國街及向陽路173巷口，地段優越。

基地面積358.83坪，規劃23～38坪的2房住宅，開價每坪25～28萬元，未來也將以飯店式管理的方式經營，首付3萬元、月付8000元起的付款方式吸引不少首購族主動詢問。

(中國時報)