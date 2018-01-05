高鐵一匯 三鐵共構地段優

「高鐵一匯」個案1樓規劃社區會館，公設設計感十足，時尚優雅。圖/黃繡鳳

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中國時報
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佳晟建設秉持選好地、蓋好宅創造好生活的理念，以「誠信務實、積極創新、堅持品質」的經營實踐，再度打造出烏日高鐵特區「高鐵一匯」代表作。

2016年台中高鐵站已經超越板橋、高雄，成為台灣的第二大站，就在2018年，台中即將成為擁有三鐵共構的國際都會核心。台中高鐵特區掌控一省二高三鐵三快的交通地利，烏日副都心將成為中彰投共治核心圈。

現階段國泰物流共和國已正式啟用，會展中心全面開展，林新醫院提升區域的醫療願景全面營運，台中市政建設打造集會展、物流、商務、休閒娛樂及醫療五大核心產業的烏日副都心，正逐漸成形，也吸引自住客、置產客層陸續進駐。

「高鐵一匯」個案基地就在台中高鐵特區核心地段，鄰三和公園，以最大的棟距視野再度塑造年輕家庭進駐優質環境的住宅佳作。

現代簡約的建築外觀，1樓規劃社區會館，設計氣派的迎賓大廳、閱覽室、交誼廳等等優雅的公設空間。全區規劃2～4房，讓年輕首購族輕鬆擁有，各戶配備冠軍磁磚，永久服務的櫻花整體廚具，以及KOHLER智慧型馬桶衛浴，超值的配備，讓住戶享受優質的生活服務。

「高鐵一匯」個案專案經理陳茗濠指出，該案熱銷主因在於地段優勢。他說，台灣步入老年化社會，社會前瞻計劃軌道建設，開始規劃大眾運輸工具，成為未來住家王道。

特別是台中高鐵特區，擁有三鐵共構、捷運綠線延伸等便利性，周邊還有12座公園、13條綠園道，綠覆率達到47%，更是自住客首選。

(中國時報)

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