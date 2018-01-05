櫻花沐然 享受綠覆涵氧森活

2018年01月05日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文/

74號線通車後，翻轉了大台中樂活移居核心。上市品牌櫻花建設，鎖定大台中新崛起的北屯部子重劃區，再推出「櫻花沐然」個案，讓自住客享受休閒樂活的新願景。

採先建後售推案、即將在明年第3季完工交屋的「櫻花沐然」個案，地段優越，離74號台中環線、太原匝道很近，快速直達國道、中科、七期新市政中心、高鐵，南來北往交通四通八達。

再加上坐落於樹孝、太原、太順、育賢路等精華榮景路線，境內麥當勞、星巴克、全聯、全家、7-11，各大型連鎖企業紛紛進駐，生活機能豐富。

從基地步出家門，向北跨越50米太原路綠帶林蔭，隨即到達繁榮的軍功商圈。向南沿著樹孝路、順著（廓）興公園純淨綠意街廓，可抵樹孝便利精華商圈，再享受健康養生的舒適環境。

「櫻花沐然」個案基地位於樹孝路、太順2街口，為三面臨路角地，面5千坪（廓）興公園而築，與幼兒園、棒壘球場及足球場為鄰；讓更多人在家推窗，就能沐浴在大自然的氛圍中，享受綠覆涵氧人文生活。

櫻花建設取得這塊寶地後非常用心規劃產品。面公園三棟品字建築即將完美落成，四併雙電梯格局，戶戶邊間臨公園而居，通風採光良好。

一開窗即可享受滿眼的綠意，林蔭、鳥語、花香近在咫尺，滿足現代人嚮往大自然、悠閒生活的居住品味。

為了協助年輕菁英輕鬆購屋，「櫻花沐然」個案規劃2～4房產品。以最小坪數27坪而言，總價僅675萬元，讓首購族也能擁有幸福居所。

現代簡約的建築外觀，以中式飛簷屋頂打造顯眼造型，再搭配天然石材、抿石子、金屬、玻璃等，讓立面表情更豐富。

為了尊重環境，「櫻花沐然」個案將基地退縮，做為行人與住戶的廣場，並種植的雙排林蔭大道，街角還擺設裝置藝術，讓空間更優雅，吸引過路人駐足欣賞。

1樓挑高的大廳富有東方禪境，空間大器開闊，展現人文飯店的新美學。其他公設還包括時尚弧線設計的交誼廳、有窗景的健身房、閱覽室、瑜珈室、兒童遊戲室、會議室等，美觀又實用，還有貼心細緻的飯店式管理服務，讓住戶備受禮遇。

「櫻花沐然」個案建材配備也很高檔，全棟採用BWT淨水系統、雨水回收系統、及冷藏室回收間，還有大雅廚具、林內3機、馬可貝里磁磚、錦鋐氣密窗等，讓住戶住得安心又健康。

(中國時報)