新聞透視－緩解兩岸 解鈴還需繫鈴人

2018年01月05日 04:10 中國時報 李文輝

大陸片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路，引發我方政府抗議；同時，在台北西門町播出的大陸央視節目「2018信中國」廣告影片已被認定違法停播，如此敵意螺旋上升，兩岸關係似乎沒有最壞，只有更壞。

陸已推多項惠台待遇

基於眾所周知的原因，兩岸關係陷入谷底。台灣不承認九二共識，加上各種「去中化」舉措，對大陸敵意不斷升高，大陸索性不再協商溝通，要推行什麼政策，直接自己出手。

大陸對台片面措施行之有年，從第一次政黨輪替，於2005年8月對台15項輸陸水果零關稅、台生就讀高校學費比照陸生。到第二次政黨輪替，即便簽署合作協議常態化，仍有2009年底兩岸海運直航放寬空櫃調度等三措施。太陽花學運後更有2015年6月逕行宣布「赴陸免簽措施」與「卡式台胞證」；接著同年11月起，上海台商率先享「準市民待遇」等，幾乎都是「惠台措施 」。

善意也成了片面措施

少數沒有「蘿蔔」的片面措施，是2015年1月M503航路的飛航公告，當時兩岸尚有溝通管道，陸方釋出航行時往西移6海里、只採「由北向南」單向航行及遇特殊情況一律向西偏移等善意。直到昨天，大陸的「善意」也成了「片面措施」，強調空管部門與台灣方面會保持技術性溝通、避開金馬往返台灣航線確保飛航安全等。

對照大陸幾已成常態、貼著台灣「防空識別區」（ADIZ）飛行的「軍機繞台」；這次擴大M503航路幾乎是貼著飛航情報區（FIR）邊線海峽中線打轉，雖是飛民航機，但對台灣的壓力，不言可喻。

溝通之鑰在我手上

然而，誠如2015年10月赴廣州進行「夏張會」的前陸委會主委夏立言行前所說，「大陸任何的片面措施，都無法改變兩岸分治的事實，即便是對台有好處的『巧克力』，還是要事先溝通。」

只是，在抗議陸方企圖封鎖台灣之餘，也要想想，溝通的「鑰匙」其實還掌握在台灣手上。特別是，在圍堵大陸節目廣告「入島入心」統戰同時，不要妄自菲薄台灣流行音樂、綜藝等軟實力對大陸的影響，破壞交流，害台灣從贏家變成輸家。

(中國時報)