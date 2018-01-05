啟用M503 國台辦：無需溝通

2018年01月05日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 陳柏廷 、 呂昭隆 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸民航局昨日單方面宣布，啟用M503北上航路及W121、122、123航路，由於部分航路臨近台灣飛金門、馬祖的航路，民航局認為雙方飛機起降易有安全疑慮，陸委會要求陸方立即停用相關航路，但大陸國台辦回應，啟用此航路完全是大陸民航空域管理工作，「本無需與台方溝通」。

陸委會昨日下午2時召開「M503及相關航路啟用事宜」臨時記者會。陸委會主委張小月提出三點聲明，表達我方嚴正抗議。她指出，大陸在未經兩岸溝通即啟用相關航路，不僅違反2015年3月空運小兩會協商結果，而且是刻意以民航包裝對台政治、乃至軍事的不當企圖，也有改變台海現狀的疑慮。

大陸國台辦發言人馬曉光昨回應，「設立和啟用這一航路，完全是大陸民航空域管理工作，本無需與台方溝通。在啟用北上運行及相關銜接航路時，大陸空管部門仍向台方進行了通報。台灣方面應該正確看待，不要藉機做文章，干擾或破壞兩岸關係。」

張小月表示，2015年雙方溝通時，大陸一再保證M503航路僅北向南單向飛行、W航路不啟用，何時啟用將溝通後確認。陸方完全沒有遵守國際民航規範、罔顧飛安與不尊重台灣的草率做法，呼籲各方勿使用此航路。

張小月強調，已要求對岸必須立即停止相關飛航行動，並儘速協調雙方飛航單位啟動溝通，以確保飛航安全及民眾福祉，「如陸方一意孤行，將必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果」。國防部昨表示，中共未經雙方協商逕行啟用M503和相關航路，罔顧臺海飛航安全。國軍已加強海、空域情、監、偵作為。

(中國時報)