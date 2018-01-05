陸學者：蔡政府刻意對兩岸關係踩煞車

央視節目《信中國》在台北西門町新世界大樓播出廣告片段。（摘自央視微博）

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中國時報
／綜合報導

大陸央視近日在西門町投放節目廣告，陸委會昨日緊急「喊停」。大陸涉台學者李振廣認為，蔡政府這是故意要對兩岸關係「踩煞車」，有刻意遏止兩岸交流的感覺；包承柯則說，長此以往恐將影響陸企投資台灣的意願。

近日，大陸央視在台北西門町一處大型LED螢幕投放新節目「2018信中國」的15秒廣告，引發輿論關注。陸委會發言人邱垂正表示，央視節目未經許可，已違反兩岸人民關係條例34條規定，在台廣告也涉及違法，目前廣告業者已停播相關廣告，後續陸委會將會同文化部進行事實釐清，再決定是否進行具體裁罰。

事實上，這已不是近來第一起兩岸交流合作被民進黨政府視為大陸「政治宣傳」、「統戰」的例子，此前兩岸合編語文教材，且被台灣多所高中選用為參考書，然而綠營認定其為「統戰」，並對校方施壓；也曾發生過台生因在大陸領取獎學金而被綠營視為「被統戰」；還有不久前新黨青年軍遭到檢調單位帶走調查的事件，再加上這次的央視廣告被撤，頗有「逢中必反」的意味。

對此，北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，央視節目從文字、情感、歷史等角度出發，跟政治沒有關係，應該不至於違反台灣的法規。陸委會的做法非常過分。

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯則表示，近來民進黨政府明顯地在收緊兩岸交流、割斷兩岸聯繫，如此下去，兩岸經濟往來肯定受影響，陸企怯步可想而知。

(中國時報)

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