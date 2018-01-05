刑法增列敵人罪 走人權回頭路

2018年01月05日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

針對綠營立委提案刑法外患罪修正草案，將法條規定主體「外國」增改為「敵人」，中國時報特約主筆李念祖表示，從法律角度而言，「敵人」一詞是對人權高度威脅，構成政治犯罪的新定義，是一種政治犯的死灰復燃，無疑是走人權回頭路；台大政治系副教授張登及更直言，該提案擴大死刑論罪嫌疑，貿然修法副作用多。

由《中國時報》主筆室主辦的「立法院修正刑法增列『敵人罪』的法理與政治面探討座談會」昨日在萬華中國時報大樓舉行。除了李念祖、張登及，會議還邀來浙江大學光華法學院教授王冠璽、中華戰略學會研究員張競、總統府前副祕書長羅智強以及中天電視主持人平秀琳與會參與討論。

會議主持人李念祖指出，敵人一詞是對人權本身的高度威脅，是很惡劣的詞，也非常危險，很難讓人不跟法西斯主義聯想在一起；「是從民刑法退回到敵人刑法」。

李念祖直言，這次修法，「敵人」構成政治犯罪的新定義，是一種政治犯的死灰復燃，無疑是民主政治的警訊；特別是當今執政者正是過去戒嚴時期談人權最多的人。

李念祖更強調，這是用政治來指導法律，而且擴大死刑的主張，是人權政策的新威脅；從馬政府到蔡政府，政府一直在做的是「兩公約」的國際審查，這個提案是不是意味要從民主退回到威權。

此外，張登及認為，提案綠委認為依憲法台灣與大陸是一國兩區，大陸不是主權國家，所以不能直接適用外患罪，若適用現行《國安法》刑責又過輕。但若貿然修法，恐有很多副作用。

張登及稱，把「敵人」放入外患罪，是便宜行事。若要解決相關立委的提案疑慮，其實只要修改《國安法》刑度，沒必要修改刑法，顯見執政者只想用更嚴厲罰則箍緊社會，但一味加重刑罰，恐怕未能發揮效果。

(中國時報)