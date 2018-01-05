打兩國論擦邊球 自毀民主法治

2018年01月05日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

浙江大學光華法學院教授王冠璽表示，綠營立委推動刑法外患罪修正案，顯然有其政治計算，但缺乏政治智慧，「敵人」概念的提出是自毀台灣民主法治，政治意識形態已超越憲法。總統府前副祕書長羅智強更直言，該提案其實就是兩國論的擦邊球，這根本不是法律而是政治問題，甚至是一種新威權的建立。

王冠璽昨在「立法院修正刑法增列『敵人罪』的法理與政治面探討座談會」上指出，相關立委的提案顯然與小英的兩岸主張明顯不符，無論是官員或立委應該依法論法，台灣與大陸地區都是中國一部分，這個提案其實已經「違憲」。

王冠璽直言，陸委會主委曾用「北風和太陽」的寓言批評大陸，但台灣現在反而在學北風而非太陽；政治計算的意識形態已經超越憲法，凌駕自由民主。

羅智強則說，相關提案就是兩國論的擦邊球，這不是法律而是政治問題，涉及的是對台灣民眾進行催眠，要台灣民眾從潛意識中定性大陸是敵人，以便有利民進黨繼續執政。

羅智強稱，這還是一種新威權的建立。現在第一個被列為「敵人」是統派，比如近期的新黨事件，接著就會外溢到藍營，或者主張與大陸交流的人；「打擊的從來不是外在敵人，而是內在敵人」。

中天電視主持人平秀琳指出，此次修法是民進黨拋風向球，極大化各項爭議，如外患罪認定兩岸是國與國關係、最高刑度死刑；她認為，民進黨的操作慣性，都是先丟出極端議題、籌碼喊到最高，為其它修法做試金石；如同去年通過的公投法，創造更多碰觸兩岸底線的議題工具。

中國時報特約主筆李念祖提醒，相關法案是在製造兩岸敵對的情境，這將使兩岸關係持續地惡化。不管是出於選舉因素，還是意識形態，用如此立法來創造「敵人」，真的對台灣有利嗎？台灣是在自我隔絕，這個提案應該停止。

(中國時報)