新聞透視－蔡應謹慎 勿讓保護傘變地雷

2018年01月05日 04:10 中國時報 江靜玲

2018年才開啟，台美間似乎已蘊釀著一股欲藉川普政府「自由與開放的印度─太平洋區域」戰略發展合作新關係的契機。華府智庫哈德森研究所與全球台灣研究所(GTI)在本周與下周，分別以台灣和川普政府的「印太戰略」舉行研討會，應不只是巧合。

美國國務卿提勒森去年在川普總統訪問亞洲前首次提出美國政府的「印太戰略」。眾所周知，這並不是一個新思路或新理念，基本上，這是日本首相安倍晉三在歐巴馬政府時期就開始推動的日、美、印度和澳洲聯手的「亞洲小北約」構想，企圖在區域內從海上和經濟上制衡中國大陸。

執政以來始終拿不出一套亞太政策的川普，最終據此提出了美國版的「印太戰略」。

美視中國為競爭者

這個戰略強調美國與區域內民主國家合作的重要性，它是一個所謂的民主亞洲共同合作的行動概念。與前政府一樣，川普試圖藉此保持美國在亞洲的影響力，但川普政府的「印太戰略」少了多邊經濟框架，突顯了意識型態和軍事戰略層面。

這是一個值得注意的變化。在經濟上，倡議「美國優先」的川普，唾棄多邊協議，以「零和」眼光看待與各個國家的經濟關係；在意識型態上，川普要的是美國價值觀，民主自由和文化；在軍事戰略層面上，雖不說圍堵，但仍以遏阻中國為標竿。去年底，川普政府的「國家安全戰略」報告，把中國視為競爭者和侵略者，恰好印證了這些變化。

兩岸僵局三思而行

台灣蔡英文政府看到了這個變化與機會，主動向美方表示可以在區域內提出貢獻；川普政府的國安戰略報告中，在印太區域部分也特別引述《台灣關係法》對台灣的安全承諾，公開支持台灣。至此，台美雙方應該已經有了在川普政府「印太戰略」下探討和拓展新關係的默契。

然而，環諸區域和兩岸現況，台灣在美國的印太戰略中卻最需三思後行。長久以來，亞太區域內有兩大潛在引爆點，一是朝鮮半島，另一則是台灣海峽。朝鮮半島南北韓關係隨2月平昌奧運出現回暖，美國欲藉北韓危機鞏固美日韓區域同盟的算盤可能必須重新合計。

在台海，兩岸自蔡英文政府上台以來的僵局迄今未解，川普政府的印太戰略目標明顯要遏阻中國，台灣又何必非要捲入呢？這並不是說台灣不能捉住機會開拓空間創造新合作機遇，而是台灣在追逐參與美國的印太戰略時，必須同時衡量兩岸關係，避免成為前沿，否則保護傘反成地雷，受傷最重的還是台灣自己。

(中國時報)