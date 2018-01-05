拉攏印度 美切斷對巴援助

2018年01月05日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

「路透」3日援引美國國會消息稱，川普政府最快於當地時間3日或4日，將宣布切斷對巴基斯坦的「安全援助」。美國總統川普新年伊始即炮轟巴國包庇好戰分子還說謊，預告要中止對其援助。有分析認為，川普此舉與他提出的「印太戰略」有關，即想藉以拉攏巴國的宿敵印度。

新年伊始，川普的第一則推文寫道：「美國過去15年愚蠢地向巴基斯坦提供逾330億美元援助，對方只給了我們謊言與欺騙，把我們的領導人當傻瓜。他們為我們在阿富汗搜捕的恐怖分子提供安全避風港，（對我們）幾乎沒什麼幫助，不能再這樣！」

推文一出，立刻引起巴國的強烈反彈，其軍方發言人3日還說會對美方的任何行動作出「回應」。但美國駐聯合國大使海利女士2日就已宣布，暫停向巴國轉撥一筆2.55億美元援助。至於美國即將切斷的對巴「安全援助」，其金額有多大、實際項目是哪些及為時多久，目前都不清楚。

此次美國以近乎羞辱的姿態對待巴基斯坦，一個重要原因是它對巴國的依賴下降了，駐阿富汗美軍比過去規模小多了。但事實上巴國在美國對阿反恐戰爭中損失巨大，高達數十萬難民湧入西北部白夏瓦等城市，對巴國的安全和財政造成巨大負擔，這是美國過去一直補助巴國的一大原因。因此華府現在公開斥責巴國，甚且切斷援助，頗有過河拆橋的味道。

川普政府如此做，還與不久前提出的「印太戰略」不無關係。華府可能想透過向巴國施壓來取悅印度，藉以更緊地拉住印度。印度執政「人民黨」的發言人即讚揚川普的強硬言論，並稱這是印度總理莫迪外交手腕的功勞。

(中國時報)