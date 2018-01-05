川普嚇很大像見鬼 驚呆到信心爆棚

美國前白宮策略長巴農（右，路透）原本與川普關係良好，但現在卻撕破臉。巴農直指總統川普的長子小川普和女婿庫許納，在總統競選期間密會俄羅斯律師是「全家叛國」。左圖為總統川普（中）、第一夫人梅蘭妮亞（左）和長子小川普(右二），庫許納（右三頭被部分遮到）在就職舞會後向民眾致意。（路透、美聯社）

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中國時報
／綜合報導
《烈焰與怒火》十大勁爆內容

美國記者麥克‧沃爾夫（Michael Wolff）下周即將出版新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House，暫譯），內容揭露許多勁爆秘辛，包括川普得知自己當選總統時驚愕得「好像看到鬼」、川普愛女伊凡卡也想當總統，作者還透露了川普愛吃麥當勞的原因。

沃爾夫在書中寫道，大選結束當天晚間8時許，原本整個競選團隊與川普本人都覺得「必輸無疑」，勝選態勢明朗後，所有人都驚呆了，川普長子小川普告訴朋友，老爸的表情「好像看到鬼」，川普夫人梅蘭妮亞掉下眼淚，「但她不是喜極而泣」。曾為川普助選的前白宮策略長巴農則形容，他看到川普的神情在1個小時內從「呆若木雞」、「難以置信」再轉為「驚恐」，最後又突然變得意氣風發、信心爆棚。

據沃爾夫表示，他訪問了200人，才寫出這本書。隨著大選接近，「競選團隊幾乎都一致認為，川普不僅當不了總統、也不該當總統」，因此當時川普的競選總幹事康威早就打算選後要在電視台謀職，川普忙著經營個人品牌，還放出風聲稱將創立川普有線電視頻道，梅蘭妮亞也希望回歸原本的貴婦生活。

書中揭露，伊凡卡與丈夫庫許納還商議好，「未來若有機會，將由伊凡卡出馬選總統」。

川普在白宮的生活細節也在書裡被大量爆出。川普與梅蘭妮亞是白宮史上第一對分房睡的總統夫婦，川普在臥房裡放了多達3台電視，但他不喜歡白宮，常躲在臥房吃起士漢堡，而且他一直擔心被下毒，因此他規定白宮所有服務人員「什麼都不准碰」，尤其是他的牙刷，「這也是他愛吃麥當勞的原因之一」，因為麥當勞的食物都是在不知道誰會吃到的情況下預先做好。

(中國時報)

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