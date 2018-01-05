巴農控第一家庭叛國 遭嗆失心瘋

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國前白宮策略長巴農在媒體人沃爾夫的新書《烈焰與怒火》中爆料，直指總統川普「全家叛國」,他爆猛料表示長子小川普和女婿庫許納，在總統競選期間密會俄羅斯律師是「叛國行為」。川普3日罕見地以總統名義發表措辭激烈的聲明與巴農切割，怒斥他被解僱後就「失心瘋」。

川普在聲明中說：「巴農與我個人和我的總統職位毫無關係。他被解除職務時，不僅失去工作，還失去理智。」《紐約時報》先前披露，小川普、庫許納和當時的競選總幹事馬納福特曾於2016年6月總統大選期間，在紐約川普大樓密會與克里姆林宮有關聯的俄羅斯女律師維塞尼茨卡雅，盼取得川普競選對手希拉蕊．柯林頓的黑資料。這次會面也成為川普「通俄門」調查重點。

巴農在書中透露：「包括小川普在內的三名川普競選高級幕僚認為，在沒有律師在場的情況下，在川普大樓25樓與外國政府人士會面是好主意。巴農還語帶挖苦地說，「即使這不算叛國或不愛國」，我都覺得應該立即打電話給聯邦調查局（FBI）」。

巴農曾任川普競選團隊執行長，被外界認為是川普勝選大功臣。川普當選後，巴農出任白宮策略長和總統高級顧問，去年8月被解職，巴農回鍋執掌美國右翼網媒「布萊巴特新聞網」。

川普還批評巴農在白宮任職期間向媒體洩露不實訊息，以自抬身價。川普表示，巴農很少與他單獨會晤，只能假裝有影響力。白宮發言人桑德斯表示，這本書是「不入流的垃圾小說」。

(中國時報)

川普嚇很大像見鬼 驚呆到信心爆… 蓋洛普民調！好感度評價 川普大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。