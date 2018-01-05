巴農控第一家庭叛國 遭嗆失心瘋

2018年01月05日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國前白宮策略長巴農在媒體人沃爾夫的新書《烈焰與怒火》中爆料，直指總統川普「全家叛國」,他爆猛料表示長子小川普和女婿庫許納，在總統競選期間密會俄羅斯律師是「叛國行為」。川普3日罕見地以總統名義發表措辭激烈的聲明與巴農切割，怒斥他被解僱後就「失心瘋」。

川普在聲明中說：「巴農與我個人和我的總統職位毫無關係。他被解除職務時，不僅失去工作，還失去理智。」《紐約時報》先前披露，小川普、庫許納和當時的競選總幹事馬納福特曾於2016年6月總統大選期間，在紐約川普大樓密會與克里姆林宮有關聯的俄羅斯女律師維塞尼茨卡雅，盼取得川普競選對手希拉蕊．柯林頓的黑資料。這次會面也成為川普「通俄門」調查重點。

巴農在書中透露：「包括小川普在內的三名川普競選高級幕僚認為，在沒有律師在場的情況下，在川普大樓25樓與外國政府人士會面是好主意。巴農還語帶挖苦地說，「即使這不算叛國或不愛國」，我都覺得應該立即打電話給聯邦調查局（FBI）」。

巴農曾任川普競選團隊執行長，被外界認為是川普勝選大功臣。川普當選後，巴農出任白宮策略長和總統高級顧問，去年8月被解職，巴農回鍋執掌美國右翼網媒「布萊巴特新聞網」。

川普還批評巴農在白宮任職期間向媒體洩露不實訊息，以自抬身價。川普表示，巴農很少與他單獨會晤，只能假裝有影響力。白宮發言人桑德斯表示，這本書是「不入流的垃圾小說」。

(中國時報)