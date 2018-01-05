蓋洛普民調！好感度評價 川普大輸習近平

美國總統川普（左）、大陸國家主席習近平（右）。（美聯社資料照）

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中國時報
／綜合報導

蓋洛普民調公司最近公布2017年逾50個國家受訪者對11個大國領導人的評價排名，大陸國家主席習近平得到的好感遠超過美國總統川普。另據日本NHK民調，美國與日本均有逾50％受訪者對川普印象差。

蓋洛普去年10到12月訪問55個國家和地區約5萬5千個民眾，這是該機構第41年進行這項調查，但大陸不在受訪之列。結果顯示，受訪者好感度由德國總理梅克爾、法國總統馬克宏拿下1，2名。

大陸領導人習近平和俄羅斯總統的普丁獲得的好感率均優於美國總統川普。對川普有好感的受訪者比率為31％，印象差者則達58％。對川普整體評價最高的國家是菲律賓、越南和印度，但他在歐洲和日韓兩國普遍不受歡迎，總體排名第11名。

大陸領袖習近平在摩爾多瓦、哈薩克斯坦、阿爾巴尼亞和塞爾維亞等國獲得高分，在日本、南韓、捷克、波蘭民眾中得分較低，總體排名第5名。普丁則是第6名。

川普入主白宮將滿1年，NHK（日本放送協會）去年11月27日到12月3日在日本和美國，針對18歲以上男女進行電話民調。對於川普的觀感，美國有50％的受訪者回答「印象差」，33％的人回答「印象好」；日本則有54％的人回答「印象差」，只有18％的人正面回應。

NHK詢問美國社會是否朝好的方向發展，美國受訪者負面回應者占58％，正面回應占34％；日本亦有55％的人給予負面回應，正面回應僅占18％。多數美日民眾都認為美國朝不好的方向發展。有關川普提出的「美國優先」主義，美國有約58％的人支持，36％不支持。日本則有66％的人回答「不好」，20％的人認為「好」。

(中國時報)

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