檢察總長人選 邢泰釗大黑馬

2018年01月05日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

蔡清祥亦是檢察總長熱門人選。圖為法務部長邱太三（左）、調查局長蔡清祥（右）陪同蔡總統出席調查局結業式。（季志翔攝）

檢察總長顏大和今年5月8日任期屆滿，中華民國檢察官協會4日籲請全體檢察官以票選方式，推薦5位檢察總長人選，提供法務部及總統提名重要參考，目前呼聲最高的5位人選，包括台北地檢署檢察長邢泰釗、調查局長蔡清祥、高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民和法務部常次張斗輝，其中北檢最近屢辦大案，績效卓著，頗有黑馬之姿。

北檢屢辦大案 績效亮眼

以青壯派為主的劍青檢改，隨即也表態支持，表示上次票選在2006年1月舉辦，也是唯一的1次，未來希望檢協會都能主動舉辦票選；法務部政次陳明堂則表示，尊重檢協會的作法。

劍青檢改 建議表列人選

劍青檢改建議正面表列所有符合資格的候選人，不宜只列舉特定候選人，依檢協會公布的「票選推舉檢察總長辦法」，選票上並未將所有符合資格者名單都列出，而是分為「勾選名單」及「自填姓名」，但一般人投票習慣從選票列舉名單勾選，如此可能壓縮其他人選的可能，難免有為德不卒之譏。

顏大和5月卸任 4月推選

檢協會表示，現任檢察總長顏大和即將於今年5月卸任，依法總統應於最高法院檢察署檢察總長於任滿前1個月，向立法院提出最高法院檢察署檢察總長人選。

由於檢察總長對各級檢察官承辦的個案，具有指揮監督權，檢協會前天在監事會議通過以全體檢察官票選方式，推薦兼具學識、品操、實務經驗及領導能力的檢察總長人選，提供參考。

檢協會預定1月26日在各地檢察署投票，1月30日集中在最高檢察署開票，當天即公告得票數最高的前5名，作為全體檢察官共同推薦的檢察總長候選人名單。

(中國時報)