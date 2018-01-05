酒神陳喬恩 酒駕10萬交保

藝人陳喬恩被依公共危險罪嫌移送台北地檢署，檢方諭令10萬元交保。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

藝人陳喬恩，4日凌晨在家泡澡喝酒後，想買永和豆漿當宵夜，開車出門行經北市忠孝東路、復興南路口時，違規紅燈右轉，被警方發現攔查，滿身酒氣的陳喬恩酒測值高達0.67，她自稱僅喝1瓶多的啤酒，被依公共危險罪嫌移送台北地檢署，檢方諭令10萬元交保，陳在友人陪同下，不斷說對不起，事後在微博發文再次道歉。

「只喝1瓶多，就這樣，騙肖耶」，顯見陳喬恩非但沒有悔悟，還繼續說謊，態度行徑相當可惡。台灣酒駕防制社會關懷協會強烈譴責陳喬恩毫無道德感，酒駕自私行徑更是罔顧人命，不得原諒，呼籲各界抵制陳所有廣告代言、戲劇、綜藝演出活動。

藝人陳喬恩因主演偶像劇走紅，作品包括《薰衣草》等，還曾以《命中注定我愛你》入圍金鐘獎戲劇節目女主角；去年在大陸的收入高達8.3億，不過，她愛喝酒出名，還被封為「酒神」。

大安警分局員警昨凌晨2時結束執行酒測勤務後，看到1輛白色自小客違規右轉，隨即趨前示警，女駕駛全程配合酒測，另表示：「有喝一點啤酒…」警方查驗身分才知是藝人陳喬恩。

陳喬恩表示，當時1人在家，喝了「1瓶多的啤酒」，後來想吃宵夜，沒想太多就開車外出，對酒駕感到懊悔；警局裡，包括指紋建檔與人犯照相，陳都很配合，問完筆錄後，在嫌犯留置室待到上午8時，移檢複訊，檢察官諭令交保。

陳喬恩隨後在微博發文道歉：「對不起，…日後絕對不會再違反交通規則，這是對自己的不負責…對於我做的不好示範，感到非常抱歉！」

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(中國時報)

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