大同現增案 市場派提３大質疑

2018年01月05日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

大同現增案遭市場派質疑！市場派股東代表、欣同公司負責人林宏信昨日提出三大質疑，首先大同總資產2200億、帳上現金300億、銀行借款近900億，為什麼要向小股東要錢；另逾百家轉投資毫無成效，為什麼還要擴大轉投資，以及去年底大同重訊指現增發行價格未定，但媒體卻出現暫定14元報導，導致有心人士製造套利空間，造成投資人損失，為此，要求大同總經理林郭文艷給小股東交待。

林宏信表示，大同106年第3季報表上載其現金及約當現金有301.67億元，林郭文艷接受周刊採訪時卻說大同現金只剩下36億，請問大同公司的錢到哪去了？林宏信並質疑，大同轉投資事業逾100家，歷年來虧損鉅大，為何不專心做好本業，還要繼續擴大轉投資？去年股東常會投票否決增資案，股東選出來的董事會卻仍決議辦理現金增資，其實大同把超過100億元應收帳款債權要回來，就不用再向股東拿錢。

「大同現增價格到底是不是14元？」林宏信進一步表示，究竟是大同發布的重訊說了算，還是林郭文艷說了算，因為林郭文艷接受周刊訪問時說「現增價依照董事會前1個月平均股價試算，折價2成是市場慣例」，和重訊並不一致。

林宏信強調，每股14元的發行價格傳出後，讓有心人士在106年12月22日摜壓股價製造套利空間，讓大同當日市值蒸發45億元，造成股東及無數投資人嚴重損失！

林宏信要求，大同應立即公開106年12月21日董事會議錄音，徹查是否有人於會議中提及「發行價格14元、發行總金額70億」等訊息，又是否有人放出消息予媒體知悉，並且操弄媒體於12月22日開盤前發布新聞以打壓大同公司股價，藉以放空套利。

不過，大同昨日重申，大同向來嚴格遵守主管機關相關法令與規定，內部也明訂管控制度，所有議案均經過內部專業團隊的審慎評估及董事會充分討論，並遵守相關規範辦理。

(中國時報)