北檢再提事證 王炳忠批政治鬥爭

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中國時報
／台北報導

陸生周泓旭共諜案，台北地檢署4日公布查扣王炳忠等證人的比對事證，強調因事證相符起訴周泓旭。其中林明正曾寄電子郵件給周，夾檔文件標題「中華講武堂暨九三製片廠計畫構想書」，計畫目標四大對象為在學高中大學生、現任學校教官、退伍後備軍人、對軍事議題有興趣的社會大眾，這些內容與周電磁紀錄內容相符。

另在證人王炳忠與其父王進步向供奉神明「問事」的手寫筆記中，有記載「政黨局今年500萬，下修350萬。」檢調將繼續釐清錢的流向。

對此，王炳忠等4人在臉書發聯合聲明，痛批這是政治鬥爭。王炳忠7人向北院聲請4件「準抗告」，要求撤銷搜索扣押處分，請依法即刻歸還扣押的電腦、手機。合議庭昨認為搜索扣押合法，相關聲請沒理由，全裁定駁回。

北檢指出，證人林明正承認周委託他提供軍方人脈資料，林則將彭姓等5軍人基本資料書面交付給周；另新聞祕書陳斯俊作證指，《燎原新聞網》是王炳忠設立，擔任執行長，由王決策，周協助網站處理事務，擔任顧問，2人互動很多，常去餐廳用餐。

陳斯俊曾把燎原新聞的成果報告、工作分配表寄給周。周彙整成果報告，要向大陸請領經費補助之用。另還原周泓旭的電磁紀錄，新中華兒女學會2017學會年度預算，共分為「項目性」、「常務性」、「一次性」3個部分，加總相符王炳忠筆記內的政黨局500萬；同時，有份開頭為「敬愛的黨組織」，入黨志願書，其中自願加入共產黨的沒有姓名人士，學經歷與王炳忠相符，王炳忠也坦承該人物學經歷與他相符。

(中國時報)

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