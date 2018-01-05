賴神內閣改組 獨派大老KO老藍男

本期《時報周刊》精采內容

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中國時報
張志康／台北報導
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組閣4個月來，行政院長賴清德（賴神）的施政滿意度一路下滑，他在年終記者會後透露，將聽取閣員的新年度業務報告，以決定改組幅度。《時報周刊》調查，農曆年後內閣極有可能進行改組，而在民進黨獨派運作下，包括外交部長李大維、國防部長馮世寬，以及財政部長許虞哲等3名「老藍男部長」恐難逃被「終結」的命運！

孫茂峰是國內知名的針灸翹楚，專治中風及腦麻病人。他說，每天忙於看診、教學、研究，沒時間運動，只能利用看診空檔練幾招八段錦。但他非常注意飲食，不吃違背中醫理論的食物，像西瓜、柑橘等生冷水果及甜食。太忙的時候，會在開水裡加黃耆，補充能量。

另外，2018年股市，將由被動元件與功率電晶體所串起的漲價概念股帶起漲勢，因為這類的電子元件一直處於缺貨趕工狀態，股價可望跟著報價同步上揚，並推升台股持續往歷史高點挺進。

自1990年開始，美國電影網站TC Candler每年都會選出全球百大美女及美男，日前公布的2017年榜單上，亞洲藝人共有22人擠進榜單。其中以韓星最多，台灣「TWICE」成員周子瑜擊敗艾瑪華森、蓋兒加朵等好萊塢女星，躍居全球第三美，更是亞洲第一美女；男子排行榜中，高以翔雖稍有退步，仍居21名。

更多精采內容，詳見今天出刊的2081期《時報周刊》。

(中國時報)

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