自行車拖吊收費 逾半沒領回

2018年01月05日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

違停自行車拖吊放置地點有龍門國中、萬華國中地下停車場或松山區撫遠放置場。（北市停管處提供）

北市今年元旦起針對自行車違停拖吊，收取移置和保管費用，停管處統計到3日止，共拖吊56輛車，其中24輛已領回，比例約占4成，市庫進帳3100元。外界擔憂收費後，會降低車主領車意願，保管場車輛恐暴增，對此交通局表示，拖吊後4個月內都可領取，實際的領回率需長期觀察。

私人自行車違停大宗

自行車違停亂象加劇，北市以往就實施違停拖吊，但車主領車不需付費。為了加強管理，元旦起新制上路，若民眾的自行車遭拖吊，需繳交100元移置費，1小時內領回免保管費，之後每12小時收取25元，適用範圍不只一般自行車，還包括人力、獸力驅動的三輪車、手推車、牛車及馬車等。

北市目前設有14處「自行車拖吊專區」，為市府加強取締的重點區域，停管處從元旦統計到3日，共拖吊56輛自行車，除了1輛oBike，其餘都是私人自行車，其中捷運科技大樓站周邊拖吊21輛，台大及捷運公館站16輛、捷運大安站8輛、景美捷運站7輛，堪稱4大違停拖吊熱點。

保管場恐陷爆棚困境

由於自行車沒有車牌，拖吊時會在地面留下粉筆標記，提醒民眾領車地點，目前拖吊車輛將放置地點有龍門國中、萬華國中地下停車場或松山區撫遠放置場，車主領車時需攜帶身分證、車鑰匙或相關證明文件，親自向保管場人員指認車輛，超過4個月未領取，車輛就會依廢棄物處理。

不過新制上路3天，車輛領回率僅4成，外界質疑自行車購車成本低，許多車輛破損不堪，實施拖吊收費後，民眾乾脆不領車，恐讓保管場車輛暴增。對此交通局強調，去年北市拖吊6000多輛自行車，領回率有8成，收費後的領車率有待觀察，從目前領走的24輛車來看，車主平均會放置1天才領車。

(中國時報)