租借爬梯機 60萬戶共用25台

新北市議會無黨聯盟黨團總召蔡錦賢親自試坐爬梯機，直言市府應立即增加數量，供有需要民眾使用。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導
新北市議會無黨聯盟黨團總召蔡錦賢（中）率領議員金中玉、李翁月娥與游輝宂，要求市府加強社福政策。（葉德正攝）

新北市至少60萬戶老舊公寓沒有電梯，對身障、失能者來說，上下樓難如登天，家反成了困住他們的牢籠，新北市議會無黨聯盟黨團指出，全新北僅25台爬梯機供租借，杯水車薪，要求市府編列預算增加數量，隨後宣布捐出15台，希望拋磚引玉；社會局表示，目前正積極爭取，目標將增加到50台，服務更多市民。

緊急救援服務待改善

新北市議會無黨聯盟黨團總召議員蔡錦賢，4日率領議員李翁月娥、蘇有仁、金中玉、游輝宂召開記者會指出，新北市社會福利名列前茅，但調解委員福利、緊急救援服務等仍要改善。

李翁月娥說，全市約152萬戶公寓，其中60萬戶老舊公寓沒有電梯，對身心障礙、失能者、及上下樓梯困難的民眾非常不便，但市府卻僅提供25台爬梯機租借，比例懸殊，無法滿足所有人需求，城鄉局的電梯裝設政策，更是緩不濟急。

金中玉也說，他在新店的朋友父親住在4樓，雙腳不便又沒有電梯，整整5年沒有下過樓，老人家即便住在家中，卻像關在監獄裡，甚至更痛苦，希望市府協助增加爬梯機數量，讓更多人有機會走出戶外。

無盟黨團說，全市愛心復康巴士已有442台，但弱勢者族群需求不止復康巴士，面對老建築物上下樓不便利，爬梯機也是迫切需要的工具，市府應研擬獎勵制度，讓企業及公益團體日後改捐贈爬梯機回饋社會；蔡錦賢也宣布，無黨聯盟將捐出15台爬梯機。

弱勢民眾可免費租借

社會局長張錦麗表示，市府2015年向衛生福利部申請補助購置爬梯機提供租借服務，只要是弱勢民眾，一律免費，但一般戶秉持使用者付費原則每月3000元。

除提供機器租借，去年也結合民間社團專人爬梯機上下樓服務，從租借到專人服務，截至目前為止已服務1萬1878人次，今年會繼續向社會大眾勸募，目標會把爬梯機增加到50台，服務更多市民。

(中國時報)

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