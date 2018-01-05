國民黨政二代接班 4人拚選議員

藍營4名政二代新軍張淵翔（左起）、林沛祥、鄭愷玲、韓世昱，將爭取國民黨提名參選中正區、信義區和安樂區市議員。（李其樺攝）

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中國時報
／基隆報導

衝刺年底市議員選舉，基隆市藍營4名政二代新血4日正式表態參選，包括張淵翔、林沛祥、鄭愷玲和韓世昱，其中張、林為前基隆市長兒子，鄭、韓則是現任議員子女，4人將爭取參選基隆市議員，他們強調經驗傳承，提供選民更優質服務。

經驗傳承 推更優質服務

張淵翔為前基隆市長張通榮的兒子，2014年張淵翔參選基隆市中正區議員失利，但仍繼續深蹲中正區服務選民。張淵翔表示，2004年與友人籌組八斗子漁鄉工作室，致力家鄉社區營造，將爭取國民黨提名中正區議員，希望推動漁村轉型、設置海洋保護區與兒童教育，找回地方光榮感。

林沛祥是前基隆市長林水木與前國民黨立委徐少萍次子，與張淵翔為二信高中同學，擁有博士的高學歷，平日在臉書也以「小林老師」為暱稱，對時事發表意見，在網路具有不小的知名度，現擔任基隆港務分公司研究員，也在台灣海洋大學、北科大兼任講師和助教。

剛滿40歲的林沛祥，有感台灣老一輩與新世代被操弄惡鬥，中生代的他希望扮演溝通橋梁，希望爭取國民黨提名參選安樂區市議員，主打世代連結、安居樂業，替下一代找到新的出路。

加入年輕元素 1+1大於2

鄭愷玲是安樂區市議員鄭林清良的女兒，鄭愷玲說，母親從政30多年以來，一路跟在她身邊學習，下屆市議員選舉將以媽媽「真誠、勤快、永不懈怠」的從政信念，加入年輕元素發揮「1+1大於2」的力量，和母親聯手繼續為鄉親服務。

此外，韓世昱為信義區市議員韓良圻的兒子，今年剛滿30歲的他，為藍營4名政二代新血中最年輕參選人，韓世昱長年擔任父親服務處助理，由於奔走服務勤快，選民給他取了「小番薯」綽號，未來希望以法律與金融專業，帶給信義區民眾更優質服務。

(中國時報)

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