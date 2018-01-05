羅浮嘉年華 享美食泡美人湯

羅浮溫泉嘉年華13日登場，泡腳池當日免費開放，適逢角板山梅花盛開，也將舉行系列活動，歡迎民眾來走走。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導
羅浮溫泉嘉年華13日登場，泡腳池當日免費開放，適逢角板山梅花盛開，也將舉行系列活動，歡迎民眾來走走。（賴佑維攝）

羅浮溫泉美食嘉年華13日舉辦，當天溫泉泡腳池首度亮相，還有泰雅香蕉糕DIY及泰雅特色串珠手環體驗。桃園市政府觀光旅遊局表示，羅浮溫泉屬於碳酸氫鹽泉，泡腳池也從13日起暫定全天候開放，免費提供民眾使用。

完成集章 可換方巾

觀旅局表示，13日活動中，溫泉泡腳池將首度亮相，此外現場除了泰雅特色體驗，還有原民市集。有泰雅族人已經準備將自家珍藏的鹽烤台灣鯛到現場擺攤，相信民眾除了泡腳解疲勞，還可以享受道地泰雅美食。

此外活動當天也有集章活動，民眾只要在角板山行館、小烏來天空步道、天空繩橋、義興吊橋等4處集滿章，就可以兌換原民小方巾，讓遊客泡腳後還可以擦拭。觀旅局說，活動當天羅浮溫泉區有免費接駁車，從溫泉區往返小烏來風景區，相當便利。

泉質偏鹼 滋潤皮膚

泡腳池開放後，將作為公共空間，暫定全天候免費提供民眾使用。觀旅局表示，羅浮溫泉泉質為碳酸氫鈉鹽，ph值接近中偏鹼性，泉溫37.3度，也就是俗稱的「美人湯」。對皮膚有滋潤效果，也有軟化角質層的功能，對皮膚有相當好。

目前羅浮溫泉區井深1000米。已開挖的1號井每日取水量為110噸，但評估若有溫泉飯店進駐，泉水量每日需要391噸，因此將開挖2號井，可再提供200噸水量。

市府也將規畫「溫泉一條街」，讓溫泉業者進駐，目前也有不少業者提出興趣。未來羅浮溫泉區若完成，將可串連小烏來風景區。此外市府目前也在2處規畫天空滑道工程，讓遊客快速又能具有刺激的往返小烏來及羅浮，更希望帶動整體觀光。

(中國時報)

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